Descubra quais os utensílios que não pode colocar na máquina da loiça

Evita erros que podem custar caro. Há utensílios que parecem inofensivos, mas que nunca devem ir à máquina da loiça.

Os utensílios de madeira são presença habitual em muitas cozinhas. Além de conferirem um toque rústico e elegante, destacam-se por serem seguros, resistentes e sustentáveis. No entanto, para que mantenham a sua beleza e funcionalidade ao longo do tempo, é essencial adotar certos cuidados na limpeza e conservação. Sem essas precauções, o material pode desgastar-se rapidamente, perdendo a sua durabilidade.

A madeira é durável, visualmente atrativa e segura para uso alimentar, mas uma manutenção inadequada pode encurtar de forma significativa a vida útil dos utensílios. Especialistas indicam as regras fundamentais para preservar colheres, espátulas, tábuas e outros acessórios de cozinha feitos deste material.

Segundo o fabricante de móveis Chris Holland, o maior erro consiste em colocar utensílios de madeira na máquina da loiça. O calor intenso aliado ao detergente retira os óleos naturais que protegem a superfície e origina fissuras. A recomendação é clara: lavar sempre à mão, com água morna e detergente suave, evitando o uso de esfregões ou produtos abrasivos.

Para neutralizar odores intensos, como os de cebola ou alho, o especialista Jo Hadlow-Davies, citado no The Guardian, aconselha a esfregar a tábua com uma rodela de limão antes da lavagem.

O uso de óleos naturais ajuda a proteger a madeira e aumenta a sua durabilidade. No caso dos utensílios de uso diário, o azeite pode ser a melhor opção. «Pode usar azeite de vez em quando, mas só deve fazer isso com objetos que usa e lava todos os dias», sublinha Hadlow-Davies.

Com alguns cuidados simples, é possível manter os utensílios de madeira bonitos e funcionais durante muitos anos. Lavar à mão, secar bem, hidratar regularmente com óleo natural e armazenar de forma correta são medidas essenciais para assegurar a longevidade desta alternativa sustentável ao plástico.