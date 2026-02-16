E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

  Joana Lopes
  Ontem às 17:00
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar roupa
Foto: Freepik

Muitas pessoas lutam para remover manchas teimosas da roupa, mesmo usando os programas mais modernos das máquinas de lavar. Mas existe uma técnica simples que pode transformar a forma como cuida da roupa e fazer toda a diferença na hora de lidar com nódoas difíceis.

Muitas pessoas encontram dificuldade em remover manchas persistentes da roupa, mesmo utilizando os programas mais modernos das máquinas de lavar. No entanto, existe uma função pouco conhecida que pode ser a solução para eliminar sujidade teimosa, recorrendo a métodos que as avós já utilizavam.

Segundo o site El Cronista, o segredo reside na pré-lavagem ou em deixar a roupa de molho antes do ciclo principal. Este processo permite que a água penetre nas fibras, amolecendo as nódoas e tornando o detergente mais eficaz, sem a necessidade de recorrer a produtos agressivos como a lixívia.

A maior parte das máquinas modernas possui três compartimentos: um destinado à lavagem principal, outro ao amaciador e um terceiro para a pré-lavagem, normalmente identificado com o número 1. Este compartimento permite tratar peças muito sujas com um detergente específico antes da lavagem normal, potenciando a limpeza e prolongando a vida útil da roupa.

Os especialistas aconselham também verificar sempre as etiquetas das peças, uma vez que alguns tecidos delicados exigem cuidados especiais para evitar danos. Utilizar corretamente a função de pré-lavagem ou deixar a roupa de molho pode fazer toda a diferença, especialmente em peças com nódoas difíceis.

Temas: Máquina da roupa Nódoas

