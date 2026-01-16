Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Em 2025, tropeçámos num truque simples que mudou completamente a forma como usamos a máquina de lavar loiça. Em 2026, continua a fazer toda a diferença — e a verdade é que nunca mais lavámos loiça sem ele. Pequeno, barato e surpreendentemente eficaz, este segredo promete poupar tempo, esforço e até evitar alguns desastres na cozinha.

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, colocamos uma bola de papel de alumínio no compartimento destinado aos talheres. Este é um truque que começou a ganhar destaque nas redes sociais e que, depois de verificarmos que possui fundamento científico, nunca mais deixámos de usar. O objetivo é simples: manter os talheres e todos os utensílios de alumínio, como panelas, impecáveis e brilhantes, prevenindo manchas e riscos.

O truque funciona porque o alumínio reage com certos compostos presentes nos detergentes, especialmente os que contêm enxofre, que podem escurecer os talheres de inox — um processo químico detalhado no artigo publicado no Journal of Nuclear Materials e divulgado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua como um ânodo de sacrifício no processo de oxidação, conceito utilizado em barcos para proteger outras peças metálicas. Em vez de os talheres ficarem baços ou enferrujarem, é o alumínio que sofre a reação primeiro, ajudando a conservar o brilho. Para talheres de inox, este truque faz diferença, mantendo-os mais luminosos e sem aquele aspeto baço. Nos talheres de prata, o efeito pode ser ainda mais visível, já que o alumínio ajuda a remover a oxidação e restaurar o brilho. É importante notar que não remove riscos, apenas melhora o brilho.

Como usar:

Forme uma bola de papel de alumínio (não precisa ser muito compacta). Coloque-a no compartimento dos talheres ou numa prateleira da máquina. Lave normalmente com detergente.

Veja o vídeo que nos conquistou.