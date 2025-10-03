Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

A praticidade leva muitas pessoas a instalar a máquina de lavar roupa na cozinha. No entanto, profissionais da área destacam aspetos que merecem atenção antes de tomar esta decisão.

Lemos esta opinião no site Portafolio e achámos importante partilhá-la com os nossos leitores. Ter a máquina de lavar roupa na cozinha é uma solução frequente em muitas habitações, sobretudo quando há falta de espaço. No entanto, segundo a decoradora Paula Duarte, esta escolha pode comprometer tanto a estética como a funcionalidade de um dos espaços mais importantes da casa.

A máquina de lavar é um eletrodoméstico com características muito diferentes dos restantes elementos que compõem normalmente uma cozinha. O ruído, a vibração constante e a porta frontal do tambor são alguns dos aspetos apontados como desajustados. Mesmo quando não está em funcionamento, a máquina pode quebrar a harmonia visual do ambiente.

A decoradora sublinha que a cozinha deve ser um local agradável, onde se deseja estar, cozinhar e partilhar refeições. A presença da máquina de lavar, com o seu aspeto técnico e pouco decorativo, interfere nessa perceção. Além disso, o processo de carga e descarga ocupa espaço e pode dificultar a circulação, tornando a utilização da cozinha menos prática.

O site Portafolio acrescenta ainda duas sugestões que ajudam a tornar qualquer cozinha mais funcional e acolhedora: a luz natural, que amplia visualmente o espaço e melhora a ligação com o exterior, e um pequeno recanto para tomar o pequeno-almoço ou café, ideal para criar momentos de pausa sem comprometer a organização do espaço.