Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 7min
A sujidade acumulada na gaveta da máquina pode afetar a lavagem da roupa. Felizmente, há uma forma fácil de a manter limpa e livre de resíduos.

Limpar a gaveta do detergente da máquina de lavar roupa pode parecer uma tarefa demorada e aborrecida, razão pela qual muitas vezes é deixada de lado durante a limpeza. No entanto, isso é um erro comum. Segundo o site canadiano Daily Wrap, existe um truque simples que resolve o problema de forma rápida e eficaz.

Nesta zona da máquina acumulam-se resíduos de detergente, humidade e sujidade, o que favorece o aparecimento de bolor e maus odores que acabam por impregnar a roupa mesmo após a lavagem.

Manter a gaveta limpa é fundamental para garantir o bom funcionamento da máquina. Ignorar esta parte pode provocar avarias e reduzir a eficiência da lavagem. A acumulação de resíduos pode bloquear as entradas de água e prejudicar o desempenho do equipamento. Uma gaveta bem higienizada contribui para lavagens mais eficazes e roupas com um aroma mais fresco, explica o mesmo artigo.

O método tradicional para limpar a gaveta costuma envolver água morna com vinagre, uma escova de dentes e cotonetes para alcançar as zonas mais difíceis. Embora funcione, é um processo moroso e que exige bastante esforço — pode demorar horas a esfregar até alcançar um bom resultado.

Mas há uma alternativa muito mais prática. Este é o truque simples que dispensa esfregar e devolve o brilho à gaveta da máquina de lavar, usando apenas materiais que já tem em casa: esponjas macias e vinagre.

Passos a seguir:

  1. Coloque esponjas limpas e secas nos compartimentos da gaveta.

  2. Deite vinagre sobre as esponjas, sem economizar na quantidade.

  3. Deixe atuar durante pelo menos meia hora.

  4. Após esse tempo, a sujidade ficará muito mais fácil de remover. Passe suavemente as esponjas pelas superfícies e os resíduos sairão com facilidade.

  5. Por fim, enxague com água corrente — e está feito.

O Daily Wrap recomenda ainda que aproveite para higienizar o interior da máquina. Basta programar um ciclo de lavagem a alta temperatura, sem roupa. Pode adicionar 175 ml de vinagre ou colocar uma cápsula de detergente para a loiça diretamente no tambor. Este passo final ajuda a eliminar resíduos e odores persistentes no interior da máquina.

Temas: Máquina de lavar a roupa

