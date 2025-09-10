Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Máquina de lavar a roupa
Máquina de lavar a roupa

Há um detalhe pouco conhecido que faz toda a diferença para manter suas roupas como novas por muito mais tempo.

Lavar roupa dificilmente é a tarefa de eleição para o final de um dia de trabalho. Entre cestos a transbordar e meias desaparecidas, a tentação é muitas vezes colocar tudo de uma vez na máquina, sem qualquer separação. Esse hábito, no entanto, deve ser evitado.

Quem nunca passou pela experiência de ver uma t-shirt branca transformada em cinzenta por causa de uma simples meia preta? Para evitar este cenário, a solução é simples: separe as peças de tons claros das escuras.

De acordo com o site 9Honey, o processo deve começar por dividir as roupas por cores (claras, escuras e intermédias). Depois, dentro de cada grupo, é importante considerar os tipos de tecido e reservar os mais delicados. Consultar as etiquetas é sempre uma ajuda adicional.

Outro ponto essencial é considerar a temperatura da água, que deve variar consoante o tecido e o nível de sujidade sendo que a água quente é indicada para toalhas, lençóis ou roupa de trabalho porque ajuda a eliminar manchas difíceis e a desinfetar embora possa encolher ou danificar tecidos sensíveis a água morna funciona bem com a maioria da roupa do dia-a-dia enquanto a água fria é a melhor opção para tecidos delicados como seda, renda ou linho reduzindo o risco de encolhimento e desbotamento

Se o tempo escassear, uma forma prática de simplificar é separar a roupa logo no momento em que a coloca no cesto. Assim, quando chegar o dia da lavagem, tudo estará organizado e nenhuma peça corre o risco de sair estragada.

