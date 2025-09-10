Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Deixar a roupa molhada demasiado tempo dentro da máquina de lavar pode causar odores desagradáveis, bolor e até danificar as fibras dos tecidos. Mas qual é o tempo máximo seguro para a roupa permanecer molhada antes de ser passada para secar? Descubra aqui.

Com tantas tarefas domésticas ou outras distrações, é comum esquecermo-nos da roupa que ficou a lavar dentro da máquina. Mas será seguro deixar a roupa húmida durante tantas horas na máquina?

De acordo com o site La Razon, Carolyn Forté, diretora do laboratório de cuidados domésticos da Good Housekeeping, afirma que é seguro deixar a roupa até cerca de 10 horas dentro do tambor, desde que este permaneça fechado. Durante esse período, as peças podem ser transferidas para a máquina de secar ou, se necessário, submetidas a um ciclo rápido de enxaguamento para refrescar.

O problema surge quando a roupa excede esse limite de tempo. A humidade acumulada nos tecidos pode provocar odores desagradáveis, como cheiro a mofo, além de que pode afetar a suavidade e resistência das fibras. As peças ficam mais rígidas e, em alguns casos, podem causar irritações ou reações alérgicas em peles mais sensíveis.

Se já existir mau cheiro, a solução passa por uma nova lavagem com detergente e, idealmente, um aditivo natural como vinagre branco ou bicarbonato de sódio, ambos eficazes na neutralização de odores. É essencial também escolher a temperatura adequada e verificar as etiquetas das roupas para não danificar tecidos delicados.

Para evitar este tipo de situação, é recomendável retirar a roupa da máquina assim que o ciclo termina e secá-la num local bem ventilado ou ao ar livre sempre que possível. A secagem imediata ajuda a manter a frescura das peças, previne maus odores e contribui para prolongar a vida útil da roupa.