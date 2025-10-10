Há quanto tempo não limpa o tambor da sua máquina? Descubra por que não deve adiar mais

Muitas vezes esquecemos que a nossa máquina de lavar também precisa de cuidados. O tambor acumula resíduos, resíduos de detergente e até bactérias, o que pode comprometer a eficiência da máquina e afetar a qualidade da roupa. Descubra por que é essencial limpar o tambor regularmente e como esta pequena manutenção pode prolongar a vida útil do seu equipamento.

É muito comum que o ciclo de lavagem do tambor da máquina de lavar roupa seja esquecido ou até mesmo nunca utilizado durante a vida útil do eletrodoméstico. Neste vídeo, Gastón Williams, influencer da página decasa.style, explica tudo o que precisamos de saber sobre este ciclo tão importante e frequentemente ignorado.

Este procedimento é essencial para:

Eliminar bactérias e fungos ;

Remover resíduos de detergente e amaciador acumulados ;

Prevenir maus odores ;

Desobstruir condutas internas, prolongando a vida útil da sua máquina.

Se a sua máquina de lavar roupa tiver a opção «limpeza de tambor», utilize-a com regularidade. Caso contrário, Gastón Williams recomenda e ensina como configurar um ciclo equivalente: escolha uma lavagem de alta temperatura, ajuste as rotações para 400 e configure apenas dois enxaguamentos. Não se preocupe se a máquina realizar mais enxaguamentos ou rotações; apenas o ciclo será mais longo.