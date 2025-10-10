Há quanto tempo não limpa o tambor da sua máquina? Descubra por que não deve adiar mais

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 19min
Máquina de lavar a roupa
Máquina de lavar a roupa

Image by freepik

Muitas vezes esquecemos que a nossa máquina de lavar também precisa de cuidados. O tambor acumula resíduos, resíduos de detergente e até bactérias, o que pode comprometer a eficiência da máquina e afetar a qualidade da roupa. Descubra por que é essencial limpar o tambor regularmente e como esta pequena manutenção pode prolongar a vida útil do seu equipamento.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

É muito comum que o ciclo de lavagem do tambor da máquina de lavar roupa seja esquecido ou até mesmo nunca utilizado durante a vida útil do eletrodoméstico. Neste vídeo, Gastón Williams, influencer da página decasa.style, explica tudo o que precisamos de saber sobre este ciclo tão importante e frequentemente ignorado.

Este procedimento é essencial para:

  • Eliminar bactérias e fungos;

  • Remover resíduos de detergente e amaciador acumulados;

  • Prevenir maus odores;

  • Desobstruir condutas internas, prolongando a vida útil da sua máquina.

Se a sua máquina de lavar roupa tiver a opção «limpeza de tambor», utilize-a com regularidade. Caso contrário, Gastón Williams recomenda e ensina como configurar um ciclo equivalente: escolha uma lavagem de alta temperatura, ajuste as rotações para 400 e configure apenas dois enxaguamentos. Não se preocupe se a máquina realizar mais enxaguamentos ou rotações; apenas o ciclo será mais longo.

Temas: Máquina de lavar a roupa

RELACIONADOS

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Experimentámos isto e a roupa saiu seca da máquina de lavar

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Dicas

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 3h e 49min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Hoje às 15:00

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Hoje às 14:45

Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

Hoje às 14:30

Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

Hoje às 14:23

Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

Hoje às 13:58

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

Hoje às 10:34

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

Hoje às 10:35

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

Hoje às 10:15

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Ontem às 10:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Hoje às 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Há 2h e 58min

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

Hoje às 08:53

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Ontem às 14:41

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Ontem às 09:23

Fotos

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Há 2h e 58min

Há quanto tempo não limpa o tambor da sua máquina? Descubra por que não deve adiar mais

Há 3h e 19min

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 3h e 49min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Hoje às 15:00