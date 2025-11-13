Diga adeus à sujidade dentro da máquina de lavar roupa. Só precisa de um ingrediente

Não ignore os sinais de que a sua máquina de lavar precisa de uma limpeza profunda.

Manter a máquina de lavar roupa limpa nem sempre é uma prioridade, mas é fundamental para garantir que continua a funcionar corretamente e que a roupa sai sempre fresca e perfumada. Com o tempo, é natural que este eletrodoméstico acumule resíduos de detergente, amaciador e humidade, fatores que podem causar maus odores e comprometer o seu desempenho.

Segundo o site El Cronista, basta utilizar vinagre branco, um ingrediente que a maioria das pessoas já tem em casa. Além de desinfetar, o vinagre neutraliza odores e contribui para a eliminação da sujidade acumulada no tambor e nos condutos da máquina.

O processo é simples: coloque uma chávena de vinagre branco no compartimento do detergente e ligue um ciclo de lavagem com água quente, com a máquina vazia. O vinagre irá desinfetar e remover os resíduos acumulados. O recomendado é repetir esta limpeza a cada seis meses, garantindo assim a durabilidade do aparelho e mantendo a roupa sempre limpa.

Além disso, o vinagre pode ser usado durante a lavagem das peças, ajudando a suavizar tecidos, eliminar maus odores, fixar cores e desinfetar roupa delicada. Pequenos cuidados, como deixar a porta da máquina aberta após cada utilização e limpar o tambor regularmente, ajudam a evitar a acumulação de resíduos e a manter a máquina em excelente estado.