Há quanto tempo a sua máquina não passa por um ciclo de limpeza do tambor?

Muitas pessoas esquecem-se de que o tambor da máquina de lavar precisa de cuidados regulares. Um ciclo de limpeza não só mantém a roupa mais limpa, como também prolonga a vida útil da máquina e evita odores desagradáveis. Descubra há quanto tempo deveria ter feito esta manutenção e siga os conselhos essenciais para manter o seu eletrodoméstico sempre a funcionar na perfeição.

É bastante comum que o ciclo de lavagem do tambor da máquina de lavar roupa seja esquecido ou mesmo nunca utilizado ao longo da vida do eletrodoméstico. Neste vídeo, Gastón Williams, influencer da página decasa.style, explica detalhadamente tudo o que precisamos de saber sobre este ciclo, tão importante e frequentemente negligenciado.

Este procedimento é essencial para:

Eliminar bactérias e fungos ;

Remover resíduos de detergente e amaciador acumulados ;

Prevenir odores desagradáveis ;

Desobstruir condutas internas, prolongando a vida útil da máquina.

Se a sua máquina de lavar roupa tiver a opção “limpeza de tambor”, utilize-a regularmente. Caso não possua, Gastón Williams indica como configurar um ciclo equivalente: escolha uma lavagem de alta temperatura, ajuste as rotações para 400 e configure apenas dois enxaguamentos. Não há motivo de preocupação se a máquina realizar mais enxaguamentos ou rotações; neste caso, apenas o ciclo será mais longo.