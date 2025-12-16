Não cometa este erro na máquina de lavar a roupa ou irá pagar caro

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30
Muita gente pensa que encher a máquina de lavar ao máximo poupa tempo e esforço, mas essa prática pode ter consequências inesperadas. Sobrecarregar o aparelho pode trazer problemas sérios, tornando a lavagem menos eficaz e aumentando o risco de custos inesperados.

Muitas pessoas têm o hábito de encher a máquina de lavar até ao limite, acreditando que assim conseguem lavar a roupa de forma mais rápida e eficiente. No entanto, a realidade é que uma carga excessiva pode causar problemas sérios, tanto no funcionamento da máquina como na durabilidade das roupas.

Os especialistas da cadeia de lavandarias norte-americana Wave Max Laundry explicam os principais problemas associados ao sobrecarregamento da máquina de lavar e dão recomendações sobre como evitá-los.

O que acontece quando sobrecarrega a sua máquina de lavar

As máquinas de lavar têm uma capacidade máxima de peso. Ultrapassar esse limite pode danificar os rolamentos, sobrecarregar o motor e provocar transbordos devido a falhas na válvula.

Para evitar reparações dispendiosas, a solução é simples: não sobrecarregue a máquina.

Roupa suja

Quando a máquina está sobrecarregada, a água e o detergente não conseguem alcançar todas as peças, resultando em roupa mal lavada e com cheiro desagradável.

Buracos e rasgos evitáveis

O excesso de roupa no tambor aumenta o risco de danos causados por fechos e botões, comprometendo a durabilidade das peças.

Meias e roupa interior desaparecidas

Aquelas meias que parecem desaparecer durante a lavagem podem ficar presas na linha de drenagem quando a máquina está sobrecarregada.

Sinais de sobrecarga

  • Roupa que não gira durante a lavagem

  • Roupa encharcada no final do ciclo

  • Resíduos de sabão na roupa

  • Barulhos ou guinchos durante a centrifugação

  • Necessidade frequente de reparações

  • Roupa ainda suja após o ciclo de lavagem

