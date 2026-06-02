5 erros comuns que impedem a dissolução da pastilha na máquina da loiça

Abre a máquina da loiça e encontra a pastilha praticamente intacta? Este problema é mais comum do que parece e pode comprometer a limpeza da loiça. Conheça cinco possíveis causas e saiba o que fazer para evitar que volte a acontecer.

Em vez de encontrar a loiça limpa e brilhante no final da lavagem, pode deparar-se com resíduos de detergente, cápsulas parcialmente por dissolver e resultados aquém do esperado. A explicação pode estar tanto no funcionamento da máquina como nas condições em que decorre o ciclo de lavagem, especialmente na temperatura da água e na circulação interna.

Temperatura da água é determinante

Entre as causas mais comuns está a temperatura insuficiente da água durante a lavagem. Segundo o site Tasting Table, quando a água não atinge a temperatura adequada, a película que envolve as pastilhas pode não se dissolver por completo, impedindo a libertação total do detergente.

A utilização de modos eco ou programas mais económicos pode favorecer esta situação. Nalguns casos, a origem do problema encontra-se no próprio sistema de aquecimento da máquina, que pode não conseguir manter a temperatura necessária ao longo de todo o ciclo.

Problemas na circulação da água

Se a temperatura não for a causa, o foco deve passar para o interior da máquina. Filtros sujos, bem como braços de pulverização obstruídos ou com mobilidade reduzida, podem diminuir a pressão da água e dificultar a dissolução das cápsulas. Quando a circulação não é suficiente, o detergente pode não ser libertado no momento adequado.

A forma como a loiça é colocada também merece atenção. Pratos, taças ou copos mal posicionados podem bloquear os jatos de água e comprometer a eficácia de todo o processo de lavagem.

Falhas mecânicas e erros de utilização

Em situações menos frequentes, a causa pode estar em componentes da máquina, como a válvula de entrada de água ou o dispensador de detergente, que pode não abrir corretamente durante o ciclo.

Além disso, a forma como as pastilhas são manuseadas também pode influenciar o desempenho. O contacto com mãos molhadas ou a exposição à humidade antes da utilização pode reduzir a sua eficácia.

A importância da manutenção

Os especialistas destacam que a manutenção regular da máquina de lavar loiça continua a ser essencial para prevenir este tipo de problemas. A limpeza dos filtros, a inspeção dos braços de lavagem e a remoção de depósitos de resíduos contribuem para um funcionamento mais eficiente e consistente.