Este lava-loiças compacto de 45 cm cabe em qualquer bancada e deixa tudo a brilhar

Esta máquina foi feita a pensar em quem quer eficiência sem perder espaço.

Viver num apartamento pequeno não tem de ser sinónimo de abdicar de conforto. O lava-loiças compacto da Karlxtom, com 45 cm de largura, está a ser cada vez mais procurado por quem precisa de uma solução prática e funcional. Tem capacidade para a loiça do dia a dia — pratos, copos, talheres e até tachos — e está atualmente à venda na Amazon por 304 euros, com uma média de 4,5 estrelas em mais de duas mil avaliações. Só no último mês, foi comprado mais de cem vezes.

Apesar das dimensões reduzidas, inclui seis programas diferentes, entre os quais um ciclo para esterilizar utensílios de bebé, como biberões, e outro específico para lavar fruta, ideal para quem quer remover impurezas sem recorrer à torneira. Tem ainda função de secagem, iluminação LED no interior e um painel tátil com ecrã digital, que torna tudo mais intuitivo. “Perfeita para os pratos do dia a dia. Moro sozinha e uso-a todos os dias com os pratos do almoço e jantar. Para um casal também é ótimo. Lava muito bem”, escreve uma utilizadora.

O equipamento pode ser utilizado com ligação direta à torneira, mas também funciona com o seu depósito de água integrado — basta encher com jarro e esvaziar para um balde pequeno, o que o torna especialmente prático para quem vive em espaços pequenos ou quer levá-lo para caravanas ou casas de férias. “Muito satisfeita com a máquina. Consome pouca água, menos do que a lavagem à mão. A loiça fica impecável, é fácil de usar e muito prática. É ótimo poder escolher entre instalação ou uso independente,” partilha outra avaliação recente.

Uma das características mais valorizadas é a poupança de água. Cada ciclo consome apenas 5 litros, o que representa uma redução de até 83% em comparação com a lavagem manual. Para quem lava loiça diariamente, isso reflete-se diretamente na conta da água e no tempo poupado. “É pequena, mas lava perfeitamente pratos, talheres e até uma panela grande. A comida queimada no fundo também sai, algo que nem todas conseguem”, destaca outra cliente.

Há quem sublinhe também a variedade de programas, com diferentes durações, desde ciclos rápidos a opções mais completas. “Tem programas curtos e longos, o que é ótimo. Funciona perfeitamente e foi exatamente o que eu procurava. Estou muito satisfeita com a compra. Além disso, o vendedor responde rapidamente às mensagens,” refere uma utilizadora.

Visualmente discreta, com linhas simples e modernas, esta máquina de lavar loiça tem sido descrita como uma solução ideal para quem quer poupar espaço, água e tempo, sem abdicar de resultados. “Superou todas as expectativas. A limpeza é comparável à de máquinas grandes e profissionais.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.