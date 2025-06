Nunca mais ligue a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio

Há um truque viral nas redes sociais que é atestado pelos cientistas. Simples, barato e que faz toda a diferença

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, experimente este truque simples que anda a dar que falar nas redes sociais: colocar uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Pode parecer estranho à primeira vista, mas a verdade é que funciona mesmo — e tem uma explicação científica por trás.

Como se faz?

Basta fazer uma bola com uma folha de papel de alumínio (não precisa de ser muito compacta) e colocá-la junto aos talheres ou na prateleira da máquina de lavar loiça. Depois, é só lavar normalmente com o detergente habitual.

Para que serve?

O objetivo é deixar os talheres e utensílios de alumínio — como algumas panelas — mais brilhantes e sem manchas. É particularmente eficaz com talheres de inox, que tendem a ganhar um aspeto baço com o tempo, e ainda mais visível com talheres de prata, já que ajuda a remover a oxidação. Importa referir que este truque não remove riscos, mas melhora bastante o brilho.

Porque é que resulta?

A explicação está na química. O alumínio reage com certos componentes dos detergentes, sobretudo os que têm enxofre, que são os responsáveis por escurecer o inox. Esta reação foi explicada num artigo publicado no Journal of Nuclear Materials e partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua como um ânodo de sacrifício — um método usado, por exemplo, na proteção de barcos. Em vez de os talheres oxidarem, é o alumínio que sofre a reação, protegendo os metais mais sensíveis.

Resultado final?

Talheres e utensílios com um brilho renovado, sem esforço e com um truque que custa… quase nada.