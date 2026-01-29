Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

5 coisas que nunca deve fazer à sua máquina de lavar loiça

Desde que aprendemos este truque, nunca mais ligámos a máquina de lavar loiça sem papel de alumínio. Agora, a loiça sai sempre brilhante e sem manchas, mesmo as mais difíceis de limpar.

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, colocamos uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Este é um truque que começou a ganhar popularidade nas redes sociais e que, depois de verificarmos que tem base científica, nunca mais deixámos de usar. O objetivo é simples: manter talheres e outros utensílios de alumínio, como panelas, brilhantes e impecáveis, prevenindo manchas e riscos.

O truque funciona porque o alumínio reage com certos compostos presentes nos detergentes, especialmente aqueles que contêm enxofre, que podem escurecer os talheres de inox. Este processo químico está explicado num artigo publicado no Journal of Nuclear Materials, partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua como um ânodo de sacrifício no processo de oxidação — uma peça utilizada em barcos para proteger outros metais. Ou seja, em vez de os talheres ficarem baços ou enferrujarem, é o alumínio que reage primeiro. Este mecanismo ajuda a manter os talheres mais brilhantes.

Nos talheres de inox, o efeito traduz-se em mais brilho e menos aspeto baço. Nos talheres de prata, o resultado pode ser ainda mais evidente, já que o alumínio ajuda a remover a oxidação e a restaurar o brilho. Importa frisar que este truque não elimina riscos, apenas melhora a aparência e o brilho dos utensílios.

Para utilizar, basta formar uma bola de papel de alumínio, sem necessidade de compactá-la demasiado, e colocá-la no compartimento dos talheres ou numa prateleira da máquina, lavando depois normalmente com detergente.