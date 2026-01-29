Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Desde que aprendemos este truque, nunca mais ligámos a máquina de lavar loiça sem papel de alumínio. Agora, a loiça sai sempre brilhante e sem manchas, mesmo as mais difíceis de limpar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, colocamos uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Este é um truque que começou a ganhar popularidade nas redes sociais e que, depois de verificarmos que tem base científica, nunca mais deixámos de usar. O objetivo é simples: manter talheres e outros utensílios de alumínio, como panelas, brilhantes e impecáveis, prevenindo manchas e riscos.

O truque funciona porque o alumínio reage com certos compostos presentes nos detergentes, especialmente aqueles que contêm enxofre, que podem escurecer os talheres de inox. Este processo químico está explicado num artigo publicado no Journal of Nuclear Materials, partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua como um ânodo de sacrifício no processo de oxidação — uma peça utilizada em barcos para proteger outros metais. Ou seja, em vez de os talheres ficarem baços ou enferrujarem, é o alumínio que reage primeiro. Este mecanismo ajuda a manter os talheres mais brilhantes.

Nos talheres de inox, o efeito traduz-se em mais brilho e menos aspeto baço. Nos talheres de prata, o resultado pode ser ainda mais evidente, já que o alumínio ajuda a remover a oxidação e a restaurar o brilho. Importa frisar que este truque não elimina riscos, apenas melhora a aparência e o brilho dos utensílios.

Para utilizar, basta formar uma bola de papel de alumínio, sem necessidade de compactá-la demasiado, e colocá-la no compartimento dos talheres ou numa prateleira da máquina, lavando depois normalmente com detergente.

Temas: Máquina de lavar loiça Papel de alumínio

RELACIONADOS

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Se a sua loiça está baça, temos a solução para si. E é mais simples do que magina

Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Diga adeus aos copos baços da máquina de lavar loiça com este truque

Dicas

Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Hoje às 17:00

Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

Hoje às 16:00

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Hoje às 14:00

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

Ontem às 18:00

Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

Ontem às 17:00

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Ontem às 16:00

Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"

Hoje às 10:47

Cristina Ferreira partilha a sua sincera opinião sobre o romance de Liliana e Fábio do “Secret Story”

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram

Hoje às 11:30

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Ontem às 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Fotos

Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Hoje às 17:00

Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

Hoje às 16:00

Tudo começou com um inchaço no pescoço. No início do ano, chegou o diagnóstico que mais temia

Hoje às 15:50

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Hoje às 15:00