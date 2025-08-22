Não use mais o programa rápido da sua máquina de lavar roupa

  Joana Lopes
  Há 3h e 36min
Máquina de lavar roupa (foto: Rodnae Productions/Freepik)
Máquina de lavar roupa (foto: Rodnae Productions/Freepik)

Como secar roupa dentro de casa em dias de chuva e sem gastar muito na fatura de eletricidade

O ciclo rápido da máquina de lavar roupa pode parecer a solução ideal para quem tem pressa, mas a verdade é que nem sempre garante a limpeza e a durabilidade desejadas. Saiba porquê.

Os ciclos de 30 minutos (ou até mais curtos) parecem, à primeira vista, a melhor escolha para poupar tempo, água e energia. No entanto, segundo o site Vie Pratique, este tipo de programa revela-se, na maioria dos casos, uma má opção. Eis os motivos:

Consumo máximo de energia da máquina de lavar roupa

Durante apenas meia hora, a máquina precisa de lavar, enxaguar e centrifugar todas as peças, aquecendo a água muito depressa. Esse processo exige uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, tornando o consumo elétrico bastante elevado e refletindo-se em custos maiores na fatura.

Ineficácia contra as nódoas

O programa rápido não consegue eliminar eficazmente as manchas mais difíceis. Como funciona, em regra, a 30 graus, falha na limpeza profunda de nódoas incrustadas.

A sua máquina de lavar roupa não atinge o desempenho ideal

Com este ciclo, a roupa não fica devidamente limpa nem desinfetada, o que é especialmente problemático no caso de roupa de bebé, toalhas, lençóis ou qualquer peça com elevada sujidade.

Programa adequado apenas para roupa pouco suja

O ciclo rápido deve ser reservado para peças muito pouco sujas ou para determinados tecidos, como sintéticos delicados.

Menor utilização de água

Este programa também implica que a máquina não seja sobrecapacitada. Como utiliza menos água do que um ciclo normal, se colocar demasiada roupa, o lavar e o enxaguar tornam-se ineficazes.

Risco de reações alérgicas

Quando as nódoas permanecem e o detergente não é bem eliminado, a roupa fica áspera e encardida. Além disso, os resíduos podem originar reações alérgicas, sobretudo em bebés ou pessoas com pele sensível.

Não indicado para roupas delicadas

Ao contrário do que muitos pensam, este ciclo não deve ser usado em tecidos como seda, lã ou rendas.

Escolha o programa correto para cada tipo de tecido

Peças delicadas exigem programas específicos – como os de lã ou seda – que ajustam a temperatura e asseguram uma centrifugação suave.

O programa rápido pode ter utilidade

Apesar das desvantagens, o ciclo rápido tem uma vantagem prática: quando há pressa, permite lavar a roupa em menos de uma hora. Contudo, deve ser usado apenas de forma pontual e nunca como a opção habitual.

