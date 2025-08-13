Existe um horário que permite poupar energia ao usar a máquina de lavar roupa

Usar a máquina de lavar roupa no momento certo pode fazer uma grande diferença na sua fatura de eletricidade. Ao aproveitar os horários em que a energia é mais barata, não só reduz os custos, como também contribui para um consumo mais sustentável.

O consumo de energia em casa é fortemente influenciado pelo uso de eletrodomésticos, e a forma como são utilizados pode ter um impacto significativo na fatura mensal.

Segundo o site Semana Colombia, especialistas aconselham a usar a máquina de lavar roupa durante as chamadas «horas de vazio», que geralmente acontecem entre as 21h e as 6h.

Neste período, a procura de eletricidade é mais baixa, fazendo com que o preço do kWh diminua. Isso pode fazer com que o custo de um ciclo de lavagem seja até três vezes mais barato em comparação com horários de maior consumo. Para potenciar a poupança, recomenda-se acumular cargas completas e escolher programas de lavagem em água fria ou no modo ecológico, já que o aquecimento da água é um dos processos mais consumidores de energia.

Adotar estes hábitos simples permite não só reduzir despesas, como também evitar a sobrecarga da rede elétrica e incentivar um consumo mais sustentável, algo particularmente relevante num contexto de contínuo aumento do preço da energia.