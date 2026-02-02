Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Ter a máquina de lavar na cozinha pode parecer prático, mas um especialista alerta que esta escolha pode trazer vários problemas que muitos nem imaginam. Desde riscos de infiltrações e humidade até impacto na higiene e segurança, saber onde instalar este eletrodoméstico é mais importante do que parece. Descubra porque deve reconsiderar a sua cozinha antes de colocar a máquina de lavar ali.

Lemos esta opinião no site Portafolio e achámos relevante partilhá-la com os nossos leitores. Ter a máquina de lavar roupa na cozinha é uma solução frequente em muitas habitações, especialmente quando falta espaço. No entanto, segundo a decoradora Paula Duarte, esta escolha pode prejudicar tanto a estética como a funcionalidade de um dos ambientes mais importantes da casa.

De acordo com a especialista, a máquina de lavar distingue-se bastante dos restantes eletrodomésticos comuns numa cozinha. O ruído, a vibração constante e a presença da porta frontal do tambor são alguns dos aspetos apontados como desajustados. Mesmo quando não está em funcionamento, a máquina compromete a harmonia visual do espaço.

Paula Duarte recorda que a cozinha deve ser um local agradável, onde se tem vontade de cozinhar e de partilhar refeições. A máquina de lavar, pelo seu caráter técnico e pouco decorativo, interfere nessa perceção. Além disso, o processo de carga e descarga ocupa espaço e dificulta a circulação, tornando a utilização da cozinha menos prática.

O site Portafolio sugere ainda duas soluções que podem tornar qualquer cozinha mais funcional e convidativa: a luz natural, que amplia visualmente o espaço e melhora a ligação com o exterior, e um pequeno recanto para tomar o pequeno-almoço ou café, ideal para criar momentos de pausa sem prejudicar a organização do ambiente.

