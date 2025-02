Máquina de lavar com problemas? O filtro sujo pode ser a causa: descubra como limpar

Se a sua máquina de lavar não está a funcionar bem, o filtro sujo pode ser o problema. Saiba como limpá-lo facilmente

A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos mais usados no dia-a-dia, tornando-se indispensável na maioria das casas. No entanto, tal como qualquer outro equipamento, necessitam de manutenção para continuar a funcionar corretamente. Um dos cuidados mais negligenciados é a limpeza do filtro da máquina, um componente fundamental para o bom desempenho do aparelho.

A falta de limpeza regular do filtro pode comprometer a eficácia da máquina, deixando a roupa mal lavada e provocando avarias, alerta Bruno Almeida, diretor técnico da empresa de reparação de eletrodomésticos Athinasys, em declarações ao portal IOL. O especialista reforçou que «a limpeza regular do filtro da máquina de lavar roupa é essencial para garantir o bom funcionamento» do equipamento.

A limpeza do filtro deve ser feita a cada período de um a dois meses, dependendo da frequência de utilização da máquina. Contudo, se o uso for muito intenso ou se esta estiver a ser usada em zonas com água dura, é recomendável realizar a limpeza com maior regularidade, pelo menos uma vez por mês. «Uma manutenção simples como esta ajuda a evitar problemas maiores, como entupimentos ou programas interrompidos», sublinhou o mesmo especialista, destacando a importância deste cuidado preventivo.

Para ajudar na tarefa, Bruno Almeida explicou ao IOL, passo a passo, como deve ser feita a limpeza do filtro da máquina de lavar e secar: