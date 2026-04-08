O sofá tem 12 anos e o líquido que saiu parecia barro: esta máquina salvou-o

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Não é apenas um aspirador; é a solução definitiva para quem já tinha desistido de limpar as nódoas profundas do sofá ou do carro e não quer gastar fortunas em limpezas profissionais.

Ter crianças ou animais em casa significa que, por muito que limpemos, a sujidade vai-se acumulando nas fibras dos tecidos. Muitas vezes, o sofá que achamos estar "limpo" esconde anos de poeira e resíduos. Esta máquina da Cecotec tornou-se um fenómeno precisamente porque não se limita a aspirar: ela pulveriza água limpa para soltar a sujidade e aspira-a de imediato para um depósito separado. É impossível ficar indiferente ao resultado quando vemos a cor da água que é removida dos tecidos.

Potência profissional em tamanho XXL

O segredo para esta eficácia está nos seus 600W de potência e na pressão de sucção de 15 kPa, que permitem arrancar a sujidade mais difícil de uma só vez. Sendo o modelo XXL Advance, conta com depósitos de grande capacidade — 1,3 litros para água limpa e 1,1 litros para a suja — o que nos permite limpar áreas maiores sem paragens constantes.

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O veredito de quem já testou: "O sofá ficou como novo"

As avaliações de quem comprou confirmam a força deste produto. Uma das utilizadoras partilhou uma experiência que se tornou viral: "Comprei porque tenho um sofá com 12 anos e precisava de uma limpeza profunda... é incrível o que chegou a tirar, a água em baixo parecia barro". Outros clientes reforçam que, embora o tecido fique levemente húmido, a secagem é rápida devido ao alto poder de sucção, e destacam o bónus do acessório para limpar janelas, que transforma o aparelho num autêntico "canivete suíço" da higiene doméstica.

Manutenção simples e raio de ação total

Ao contrário de outras máquinas complexas, a Conga 6000 foi desenhada para ser prática. Graças ao sistema EasyClean, todos os componentes, desde a mangueira aos depósitos, são laváveis, garantindo que o aparelho não acumula odores com o tempo. Com um cabo de sete metros, conseguimos circular livremente pela sala ou higienizar todo o interior do carro sem trocar de tomada. Por 117,34€, é a forma mais inteligente de manter a casa impecável sem depender de serviços externos caros.

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