Chegou a época de limpar fachadas e muros: e o preço desta máquina caiu de 340 para 91 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Lava carros, ladrilhos e mobília exterior com menos água do que a mangueira normal. Promoção de mais de 70% de desconto acaba já no dia 28

Depois de um inverno rigoroso em que a chuva não deu tréguas, chegou a época de limpar ladrilhos, fachadas de casa, muros ou mobiliário exterior. E descobrimos, com uma promoção incrível, a máquina de limpeza de alta pressão que vai fazer desaparecer aquele verdete, musgo e manchas de bolores que se vão acumulando graças à humidade.

OFERTA FLASH -73 % : 91,48 € 339,99€

Numa promoção de 73% que fez baixar o preço de 339.99 euros para 91.48 euros, esta máquina de alta pressão vale mesmo a pena. Da marca Espoma, foi pensada sobretudo para espaços exteriores e superfícies de tamanho médio. Com uma pressão de 120 bar e um caudal máximo de 380 litros por hora, consegue remover sujidade leve a moderada de carros, bicicletas, móveis de jardim, terraços, vedações ou pavimentos em pedra de forma rápida e eficaz. Em comparação com uma mangueira tradicional, utiliza menos água e oferece uma limpeza muito mais eficiente, permitindo poupar tempo e esforço, garante a marca.

Outro dos pontos fortes deste modelo é a versatilidade. A mangueira de sete metros e o cabo elétrico de cinco metros garantem um raio de ação confortável, dando maior liberdade de movimentos durante a utilização. Além disso, inclui acessórios como uma lança de lavagem, bocal de jato variável e boquilha rotativa, adaptando-se tanto a limpezas mais delicadas como a trabalhos mais intensivos. O sistema Quick Connect facilita ainda a ligação rápida da mangueira à pistola e ao equipamento.

Compacta e fácil de transportar, esta máquina pesa apenas seis quilos e está equipada com pega ergonómica e rodas, tornando simples deslocá-la entre diferentes zonas da casa ou até transportá-la no porta-bagagens do carro. A bomba em alumínio é outro destaque, já que oferece maior durabilidade e resistência ao desgaste quando comparada com bombas em materiais compostos.

Pensada também para ser prática no armazenamento, a hidrolavadora conta com ganchos integrados onde é possível arrumar o cabo e os restantes acessórios diretamente no equipamento. O conjunto inclui tudo o que é necessário para começar a utilizar de imediato: pistola de alta pressão, mangueira de sete metros, lança de lavagem, duas boquilhas turbo e garrafa de espuma ajustável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.