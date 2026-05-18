Chegou a época de limpar fachadas e muros: e o preço desta máquina caiu de 340 para 91 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Máquina de lavagem de alta pressão
Máquina de lavagem de alta pressão
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Lava carros, ladrilhos e mobília exterior com menos água do que a mangueira normal. Promoção de mais de 70% de desconto acaba já no dia 28

Depois de um inverno rigoroso em que a chuva não deu tréguas, chegou a época de limpar ladrilhos, fachadas de casa, muros ou mobiliário exterior. E descobrimos, com uma promoção incrível, a máquina de limpeza de alta pressão que vai fazer desaparecer aquele verdete, musgo e manchas de bolores que se vão acumulando graças à humidade.

OFERTA FLASH -73 % : 91,48 € 339,99€

Numa promoção de 73% que fez baixar o preço de 339.99 euros para 91.48 euros, esta máquina de alta pressão vale mesmo a pena. Da marca Espoma, foi pensada sobretudo para espaços exteriores e superfícies de tamanho médio. Com uma pressão de 120 bar e um caudal máximo de 380 litros por hora, consegue remover sujidade leve a moderada de carros, bicicletas, móveis de jardim, terraços, vedações ou pavimentos em pedra de forma rápida e eficaz. Em comparação com uma mangueira tradicional, utiliza menos água e oferece uma limpeza muito mais eficiente, permitindo poupar tempo e esforço, garante a marca.

Outro dos pontos fortes deste modelo é a versatilidade. A mangueira de sete metros e o cabo elétrico de cinco metros garantem um raio de ação confortável, dando maior liberdade de movimentos durante a utilização. Além disso, inclui acessórios como uma lança de lavagem, bocal de jato variável e boquilha rotativa, adaptando-se tanto a limpezas mais delicadas como a trabalhos mais intensivos. O sistema Quick Connect facilita ainda a ligação rápida da mangueira à pistola e ao equipamento.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Compacta e fácil de transportar, esta máquina pesa apenas seis quilos e está equipada com pega ergonómica e rodas, tornando simples deslocá-la entre diferentes zonas da casa ou até transportá-la no porta-bagagens do carro. A bomba em alumínio é outro destaque, já que oferece maior durabilidade e resistência ao desgaste quando comparada com bombas em materiais compostos.

Pensada também para ser prática no armazenamento, a hidrolavadora conta com ganchos integrados onde é possível arrumar o cabo e os restantes acessórios diretamente no equipamento. O conjunto inclui tudo o que é necessário para começar a utilizar de imediato: pistola de alta pressão, mangueira de sete metros, lança de lavagem, duas boquilhas turbo e garrafa de espuma ajustável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Máquina de limpeza Alta pressão
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

O fim do balde e da esfregona: O aspirador de 125€ que aspira e lava o chão numa só passagem

A Não Perder

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 1h e 8min

Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno

Ontem às 17:00

Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

Ontem às 17:00

Poucos conhecem esta função das máquinas de lavar roupa que ajuda a tirar as nódoas mais resistentes

Ontem às 16:00

Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»

Ontem às 15:42

Cristina Ferreira revela que Liliana viveu momento duro antes de entrar no Desafio Final: «Foi muito difícil para ela»

Ontem às 15:29

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Ontem às 15:08
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira abre emissão com anúncio de forte discussão no “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 09:56

Cristina Ferreira dá garantia sobre Liliana: "Sei um bocadinho mais do que vocês todos"

Ontem às 10:30

Daniela Santo expõe pela primeira vez algo por trás da polémica com Leomarte: “Nós temos um amigo que…”

Ontem às 11:54

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Fora do Estúdio

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 1h e 8min

Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»

Ontem às 15:42

«Durante muitos anos escondi»: ator que brilhou nos «Morangos Com Açúcar» vive um grande amor ao lado do noivo

Ontem às 14:38

Diogo e Ariana vivem momento escaldante. E Ana, ex-concorrente do Secret Story, esteve “por trás” de tudo

Ontem às 09:13

Fotos

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 1h e 8min

Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno

Ontem às 17:00

Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

Ontem às 17:00

Poucos conhecem esta função das máquinas de lavar roupa que ajuda a tirar as nódoas mais resistentes

Ontem às 16:00