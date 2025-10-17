Apostamos que nem sonhava com estas 6 utilidades da sua máquina de secar

Quando a chuva atrapalha ou não apetece estender a roupa, a máquina de secar é uma solução prática, garantindo roupas secas e prontas a usar. Mas sabia que ela pode ser ainda mais útil no seu dia a dia?

Nos dias de chuva ou quando não apetece estender a roupa, a máquina de secar torna-se uma verdadeira aliada, garantindo roupas secas e prontas a usar. Mas sabia que existem várias funcionalidades e truques úteis além desta tarefa «básica»?

Segundo um artigo do site Money Talks News, há diversas dicas interessantes sobre o uso da máquina de secar roupa que tornam esta tarefa muito mais prática. Por exemplo, quando não tem tempo para passar a ferro, a máquina de secar pode ser de grande ajuda. Muitas contam com a função «permanent press», que utiliza temperatura média e uma fase de arrefecimento, deixando as roupas impecáveis, especialmente tecidos sintéticos ou fibras que tendem a amarrotar.

Os edredões de penas proporcionam uma noite confortável, mas com o tempo podem perder volume. A máquina de secar ajuda a restaurar o formato: basta colocar o edredão na máquina e ele volta a ficar aconchegante. Para melhores resultados, pode adicionar algumas bolas de lã (ou bolas de ténis dentro de meias brancas) para separar as penas e garantir aquele volume de um edredão de hotel.

A máquina de secar possui ainda um programa chamado «sanitização», ideal para eliminar bactérias. Se alguém da família ficar doente, este programa ajuda a remover microrganismos que permanecem em roupas e lençóis. Ter animais em casa pode dificultar a remoção de pelos e alérgenos de lençóis e roupa, mas estudos indicam que as máquinas de lavar e secar são aliadas eficazes na eliminação destes elementos.

Ninguém quer lidar com percevejos, mas a máquina de secar pode ajudar a combater estes parasitas. Basta programá-la para temperatura elevada e deixá-la funcionar durante 30 minutos para resolver o problema. Quanto aos sapatos, secá-los na máquina pode gerar muito barulho. Para evitar, utilize suportes próprios ou improvise: prenda os atacadores na porta ou coloque-os numa bolsa de rede, e não se esqueça de reduzir a temperatura para não danificar os seus sapatos favoritos.