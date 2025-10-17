Apostamos que nem sonhava com estas 6 utilidades da sua máquina de secar

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 7min
Máquina de secar
Máquina de secar
Image by freepik

Quando a chuva atrapalha ou não apetece estender a roupa, a máquina de secar é uma solução prática, garantindo roupas secas e prontas a usar. Mas sabia que ela pode ser ainda mais útil no seu dia a dia?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nos dias de chuva ou quando não apetece estender a roupa, a máquina de secar torna-se uma verdadeira aliada, garantindo roupas secas e prontas a usar. Mas sabia que existem várias funcionalidades e truques úteis além desta tarefa «básica»?

Segundo um artigo do site Money Talks News, há diversas dicas interessantes sobre o uso da máquina de secar roupa que tornam esta tarefa muito mais prática. Por exemplo, quando não tem tempo para passar a ferro, a máquina de secar pode ser de grande ajuda. Muitas contam com a função «permanent press», que utiliza temperatura média e uma fase de arrefecimento, deixando as roupas impecáveis, especialmente tecidos sintéticos ou fibras que tendem a amarrotar.

Os edredões de penas proporcionam uma noite confortável, mas com o tempo podem perder volume. A máquina de secar ajuda a restaurar o formato: basta colocar o edredão na máquina e ele volta a ficar aconchegante. Para melhores resultados, pode adicionar algumas bolas de lã (ou bolas de ténis dentro de meias brancas) para separar as penas e garantir aquele volume de um edredão de hotel.

A máquina de secar possui ainda um programa chamado «sanitização», ideal para eliminar bactérias. Se alguém da família ficar doente, este programa ajuda a remover microrganismos que permanecem em roupas e lençóis. Ter animais em casa pode dificultar a remoção de pelos e alérgenos de lençóis e roupa, mas estudos indicam que as máquinas de lavar e secar são aliadas eficazes na eliminação destes elementos.

Ninguém quer lidar com percevejos, mas a máquina de secar pode ajudar a combater estes parasitas. Basta programá-la para temperatura elevada e deixá-la funcionar durante 30 minutos para resolver o problema. Quanto aos sapatos, secá-los na máquina pode gerar muito barulho. Para evitar, utilize suportes próprios ou improvise: prenda os atacadores na porta ou coloque-os numa bolsa de rede, e não se esqueça de reduzir a temperatura para não danificar os seus sapatos favoritos.

Temas: Máquina de secar

RELACIONADOS

Há quanto tempo não limpa o tambor da sua máquina? Descubra por que não deve adiar mais

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Experimentámos isto e a roupa saiu seca da máquina de lavar

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Não use mais o programa rápido da sua máquina de lavar roupa

Dicas

A era do papel tem os dias contados. Agora, a tendência é outra

Há 1h e 37min

Tendências de outono: descubra as cores que vão marcar a estação (há um regresso inesperado)

Há 2h e 7min

Porque é que tanta gente está a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Há 2h e 37min

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Ontem às 15:45

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Ontem às 15:35

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Ontem às 15:30

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Ontem às 15:12
MAIS

Mais Vistos

Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens

Hoje às 12:24

Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»

15 out, 11:40

Gonçalo Quinaz enaltece o jogo de concorrente do «Secret Story 9»: «Não aparece de forma gratuita, mas quando tem de o fazer, acaba por ser assertiva»

Hoje às 10:26

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

15 out, 10:13

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

Há 1h e 50min

Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos

Hoje às 08:56

Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

Ontem às 08:52

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

15 out, 16:17

Fotos

A era do papel tem os dias contados. Agora, a tendência é outra

Há 1h e 37min

Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

Há 1h e 50min

Tendências de outono: descubra as cores que vão marcar a estação (há um regresso inesperado)

Há 2h e 7min

Porque é que tanta gente está a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Há 2h e 37min