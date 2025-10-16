Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Mulher contente em casa
Mulher contente em casa

Foto: Freepik

Sem vermelhidão, sem dor e fácil de usar. Tudo o que precisa para deixar a pele suave.

Para muitas pessoas, as visitas regulares à esteticista representam um investimento considerável de tempo e dinheiro. A boa notícia é que a depilação de longa duração já não é exclusiva dos centros especializados. Atualmente, há no mercado equipamentos para uso doméstico que conseguem oferecer resultados consistentes — e a ICE-COOL é um dos modelos que mais tem gerado interesse.

Tecnologia IPL com sistema de arrefecimento integrado

Esta máquina combina luz pulsada de alta eficiência com uma função de refrigeração incorporada a 5°C, que arrefece a pele durante o tratamento. Este sistema mantém a temperatura da pele entre os 5°C e os 15°C, proporcionando uma experiência praticamente indolor, sem a sensação de calor que habitualmente causa vermelhidão ou desconforto.

O aparelho está equipado com nove níveis de energia ajustáveis, permitindo adaptar a intensidade a diferentes sensibilidades e zonas do corpo — desde as áreas mais delicadas, como o rosto e a linha do biquíni, até zonas maiores como braços, pernas e costas. Pode ser usado tanto em modo automático, para tratar rapidamente áreas grandes, como em modo manual para trabalhar com precisão zonas mais específicas, como os lábios ou a linha do biquíni.

O modelo utiliza um espectro de luz entre 600-1200 nm, que penetra profundamente nos folículos pilosos, inibindo o crescimento dos pelos com precisão. Mesmo pelos mais grossos e ásperos podem ser tratados com facilidade, com resultados visíveis em oito semanas. E tudo isto por menos de 100 euros — um preço invulgar para um equipamento deste tipo, que normalmente ultrapassa os 150€.

Adquira aqui

 

máquina de depilação

 

Resultados que se notam desde cedo

Os comentários na Amazon são abundantes e o tom é quase unânime: os resultados começam a aparecer logo nas primeiras utilizações. Uma das utilizadoras descreve o processo como "muito confortável e prático", acrescentando que ficou "impressionada com a qualidade e a eficiência do produto". Outra refere que "é fácil de usar e com resultados visíveis em pouco tempo".

Um protocolo simples de seguir

A utilização segue um calendário acessível: durante as primeiras quatro semanas, duas sessões por semana; da quinta à oitava semana, uma sessão semanal; e depois disso, apenas uma manutenção mensal.

Vários consumidores afirmam notar uma redução significativa dos pelos já no primeiro mês, o que reforça a eficácia da tecnologia quando aplicada com regularidade.

Depilação completa em dez minutos

Um dos aspetos mais valorizados desta máquina é a rapidez. Uma sessão completa no corpo demora cerca de dez minutos, tornando fácil integrar o tratamento na rotina. A função de refrigeração rápida é especialmente elogiada por quem tem pele sensível: "Não há sensação de calor, nem vermelhidão. É confortável e deixa a pele suave", lê-se num dos comentários na Amazon.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Máquina IPL Depilação em casa Luz pulsada Amazon

