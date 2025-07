Este é um dos erros mais recorrentes com máquinas da loiça e ainda apanha muitos de surpresa

Apesar de ser um eletrodoméstico presente na maioria das casas, a máquina da loiça continua a ser usada de forma incorreta por muitos. Há um erro em particular que, embora seja dos mais comuns, ainda surpreende quem o comete — e pode estar a comprometer a eficácia da lavagem e até a durabilidade do aparelho.

Para quem não é perito em eletrodomésticos ou química — como acontece com a maioria de nós — pode ser difícil compreender porque é que o uso de detergente manual de loiça na máquina de lavar loiça é tão desaconselhado. Afinal, é um detergente destinado à loiça e eficaz a dissolver gorduras. Então, qual é o problema de o utilizar na máquina?

Se está entre os milhares de utilizadores que já tentaram esta experiência, sabe bem ao que nos referimos: uma avalanche de espuma, capaz de provocar até danos no equipamento. Mas se se deparar com esta situação, mantenha a calma. Os especialistas do American Cleaning Institute explicam como deve proceder:

Se der conta do erro antes de iniciar o ciclo de lavagem, deve remover o detergente manual e, com papel de cozinha seco, limpar o compartimento onde o colocou. Se restarem vestígios de sabão, poderá ser necessário passar um pano húmido para os eliminar completamente.

Caso o ciclo já esteja em andamento e a espuma se tenha começado a formar, interrompa-o de imediato e siga estas instruções: