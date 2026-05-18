Poucos conhecem esta função das máquinas de lavar roupa que ajuda a tirar as nódoas mais resistentes

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A maioria das pessoas usa a máquina de lavar roupa sempre da mesma forma, mas existe uma função pouco conhecida que pode fazer toda a diferença na hora de remover as nódoas mais difíceis sem esforço extra.

Muitas pessoas continuam a ter dificuldades em remover nódoas persistentes da roupa, mesmo recorrendo aos programas mais modernos das máquinas de lavar. Ainda assim, há uma função pouco conhecida que pode ajudar a eliminar a sujidade mais difícil, através de métodos já usados pelas avós.

Segundo o site El Cronista, o segredo passa pela pré-lavagem ou por deixar a roupa de molho antes do ciclo principal. Este procedimento permite que a água penetre nas fibras do tecido, ajudando a amolecer as manchas e tornando o detergente mais eficaz, sem necessidade de utilizar produtos agressivos, como a lixívia.

A maior parte das máquinas de lavar atuais possui três compartimentos: um destinado à lavagem principal, outro ao amaciador e um terceiro para a pré-lavagem, normalmente assinalado com o número 1. Este último permite tratar peças mais sujas com um detergente específico antes da lavagem normal, reforçando a limpeza e ajudando a prolongar a durabilidade da roupa.

Os especialistas aconselham ainda a verificar sempre as etiquetas das peças, já que alguns tecidos mais delicados requerem cuidados próprios para evitar danos. Utilizar corretamente a função de pré-lavagem ou deixar a roupa de molho pode ser determinante, sobretudo no caso de peças com nódoas mais difíceis.