Marcelo Palma não tem falado com Afonso Leitão e foi uma mensagem da mãe do ex-colega que o emocionou após a morte de Maycon

  • Dois às 10
  • Há 2h e 52min

Marcelo Palma marcou presença no ‘Dois às 10’ e falou abertamente sobre o afastamento de Afonso Leitão, sublinhando que, apesar de não manterem contacto, foi uma mensagem enviada pela mãe do ex-colega que o emocionou num dos momentos mais difíceis após a morte de Maycon.

Marcelo Palma marcou presença no programa ‘Dois às 10’, da TVI, na manhã desta sexta-feira, 30 de janeiro, para uma conversa emotiva sobre o processo doloroso que tem vivido desde a morte do amigo Maycon Douglas.

Já perto do final da entrevista, Cláudio Ramos abordou um tema mais pessoal e questionou diretamente: “E o Afonso, tens falado com ele?”. A resposta de Marcelo foi imediata: “Nunca mais”. Ainda assim, o ex-concorrente do ‘Secret Story 8’ fez questão de deixar claro que não guarda qualquer ressentimento.

“Eu não desejo mal nenhum ao Afonso, eu já disse isto às pessoas: o Afonso, se me bater amanhã à porta, a porta vai-se abrir. Isto é lógico”, garantiu, sublinhando que mantém uma postura de respeito e abertura.

Marcelo Palma revelou ainda um gesto que o marcou positivamente no meio de um período tão difícil. “E posso dizer que a mãe do Afonso enviou-me uma mensagem muito bonita quando foi esta situação do Maycon”, contou em direto, acrescentando: “A minha família gosta do Afonso, eu gosto do Afonso, tivemos aqui uma separação, desejo-lhe tudo do bom e do melhor”.

“O que eu desejo é que ele esteja bem”, reforçou Marcelo, antes de recordar a última conversa que teve com Afonso após o ‘Big Brother Verão’. “Nós estivemos uma única vez juntos pós o BB Verão e eu posso-vos dizer o que eu lhe disse”, começou por explicar.

Segundo relatou, deixou uma mensagem clara nesse encontro: “A única coisa que eu lhe disse é: ‘tu não escolhes a minha namorada, eu não escolho a tua. O que seria? A mim cabe-me respeitar as tuas decisões, eu não tenho nada a ver com elas, e continuarei aqui do teu lado como sempre’”.

Temas: Marcelo Palma Afonso Leitao Dois às 10 Secret Story

