Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:27

Os pormenores das cerimónia fúnebres do pai de Pedro Crispim foram divulgados nas redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Crispim está de luto pela morte do pai, Joaquim Crispim, que travava uma luta contra uma leucemia. A notícia foi inicialmente confirmada à SELFIE e, entretanto, o stylist acabou por se pronunciar publicamente através das redes sociais.

Sem mencionar diretamente a morte do pai, Pedro Crispim recorreu ao Instagram para prestar uma homenagem sentida. Na noite de quarta-feira, dia 28 de janeiro, partilhou uma imagem de um barquinho feito de papel, acompanhada pela música “Meet You By The River”, de Cam, numa publicação carregada de simbolismo e emoção.

No dia seguinte, quinta-feira, 29 de janeiro, o comentador e stylist voltou à mesma rede social para partilhar os detalhes das cerimónias fúnebres do progenitor. As informações foram divulgadas também através da Agência Funerária Velhinho, com a organização a cargo de Marcelo Palma.

O velório de Joaquim Crispim terá lugar a partir das 12h00 desta sexta-feira, dia 30 de janeiro, no Crematório de Casal de Cambra. Uma hora depois, às 13h00, realiza-se a celebração da palavra, seguindo-se a cremação às 13h30.

Recorde-se que Joaquim Crispim faleceu poucos dias depois de ter completado 80 anos, no passado 18 de janeiro. A despedida acontece agora num momento de profunda dor para Pedro Crispim, que tem recebido inúmeras mensagens de apoio e carinho por parte de amigos, colegas e seguidores.

 

Temas: Marcelo Palma Pedro Crispim Dois às 10

RELACIONADOS

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

27 jan, 09:01

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

25 jan, 08:43

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

23 jan, 10:52
MAIS

Mais Vistos

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Hoje às 11:01

Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”

Hoje às 10:11

Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas

Hoje às 11:32

Bernardina Brito revela os motivos da separação de Pedro Almeida: “A gente já não se conseguia ver um ao outro”

Hoje às 10:12

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Hoje às 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fotos

Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

Há 34 min

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Há 58 min

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Há 1h e 34min

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Há 2h e 8min