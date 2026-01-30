Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Os pormenores das cerimónia fúnebres do pai de Pedro Crispim foram divulgados nas redes sociais.

Pedro Crispim está de luto pela morte do pai, Joaquim Crispim, que travava uma luta contra uma leucemia. A notícia foi inicialmente confirmada à SELFIE e, entretanto, o stylist acabou por se pronunciar publicamente através das redes sociais.

Sem mencionar diretamente a morte do pai, Pedro Crispim recorreu ao Instagram para prestar uma homenagem sentida. Na noite de quarta-feira, dia 28 de janeiro, partilhou uma imagem de um barquinho feito de papel, acompanhada pela música “Meet You By The River”, de Cam, numa publicação carregada de simbolismo e emoção.

No dia seguinte, quinta-feira, 29 de janeiro, o comentador e stylist voltou à mesma rede social para partilhar os detalhes das cerimónias fúnebres do progenitor. As informações foram divulgadas também através da Agência Funerária Velhinho, com a organização a cargo de Marcelo Palma.

O velório de Joaquim Crispim terá lugar a partir das 12h00 desta sexta-feira, dia 30 de janeiro, no Crematório de Casal de Cambra. Uma hora depois, às 13h00, realiza-se a celebração da palavra, seguindo-se a cremação às 13h30.

Recorde-se que Joaquim Crispim faleceu poucos dias depois de ter completado 80 anos, no passado 18 de janeiro. A despedida acontece agora num momento de profunda dor para Pedro Crispim, que tem recebido inúmeras mensagens de apoio e carinho por parte de amigos, colegas e seguidores.