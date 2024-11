Pai de Marcelo conta plano do filho para surpreender Rita: «Vai pedir a segunda vez?»

Artur Palma revelou que o filho lhe pediu ajuda para pedir em namoro Rita

Artur Palma marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para falar sobre o filho Marcelo, concorrente do «Secret Story», que está nomeado esta semana.

Coincidentemente com a visita de Artur, esta manhã, Marcelo, durante um requinte pequeno-almoço na casa, pediu em namoro Rita.

Pela manhã, Rita dirigiu-se ao restaurante da Voz, onde estava Marcelo com um ramo de flores na mão. O concorrente declarou-se à amada dizendo que ela era «uma mulher muito especial» e seguiu com a tão esperada pergunta: «Queres namorar comigo?».

A verdade é que a reação de Rita não foi a esperada por Marcelo. A concorrente ficou sem reação. «Não estás a fazer isto…», disse, repetidamente, acabando por recusar o pedido. «Sinto que ainda falta algo (…) é porque estamos os dois nomeados?», justificou.

A grande verdade por trás da resposta de Rita foi desvendada no «Dois às 10». O que Marcelo e ninguém na casa sabe é que Rita está em missão e foi, assim, desafiada pela Voz a recusar o mais tentador pedido.

Artur Palma foi surpreendido em direto com a revelação feita por Cristina Ferreira e confessou que já sabia que o pedido iria acontecer, pois o filho fez-lhe um pedido especial para concretizar o pedido de namoro. «O Marcelo pediu-me para eu levar uma coisas para ele pedir a Rita em namoro», confessou, acrescentando que ainda não entregou o pedido do filho na casa e que ainda o iria fazer.

Cristina Ferreira brincou com Artur, dizendo que agora já não valia a pena, visto que Rita recusou o pedido: «Acho que ele já não precisa, que ela disse que não». «Vai pedir a segunda vez?», respondeu Artur, deixando a hipótese no ar.

Recorde-se que Marcelo e Rita conheceram-se na casa do «Secret Story» em setembro deste ano. Rita entrou com um segredo em comum com Ruben, com quem tinha tido uma relação no passado, mas acabou por construir uma história ao lado de Marcelo, por quem se apaixonou.