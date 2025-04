A mudança pela qual não esperava e que abalou da vida de Márcia Soares: «Ainda choro sobre isso»

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares revelou que a sua vida mudou de forma repentina após a sua saída do «Big Brother», confessando que ainda não conseguiu adaptar-se totalmente à nova realidade.

Márcia Soares, comentadora das galas do «Big Brother 2025», partilhou, esta manhã, no «Dois às 10», detalhes de um período difícil da sua vida. A ex-concorrente abriu o coração sobre os desafios emocionais que enfrentou ao longo de 2024, após a sua saída do reality show.

A comentadora revelou que 2024 foi um ano particularmente complicado para ela. «O ano passado foi um ano muito difícil, eu acho que estive muito tempo depressiva. Eu não tinha força para comer, para sair de casa», confessou. Márcia revelou que, apesar da sua presença pública e profissional, enfrentava uma luta interna, sentindo-se frequentemente desmotivada e sem energia para as atividades do quotidiano.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente relatou que, apesar de estar a conquistar novas vitórias profissionais, o custo pessoal foi elevado. «A gente chega ao trabalho e é pôr o sorrisinho e está tudo certo, mas não foi fácil. Faltava tudo o que eu tinha antes. Eu ganhei muita coisa. De repente, comecei a comentar as galas com o Francisco, comecei a comentar durante a semana. Para mim, era uma vitória, mas também teve um custo pessoal», partilhou.

Márcia também abordou as escolhas difíceis que teve que fazer ao longo do ano. «Eu quando entrei era para pôr bem os meus, para pôr bem o meu negócio e eu entretanto tive que fazer uma escolha que era: eu priorizava-me a mim, a oportunidade que eu estava a ter, mas isso tinha um custo, deixar tudo para trás, o meu bar, os meus amigos, a minha família», explicou, referindo-se às mudanças significativas na sua vida pessoal após a sua participação no programa.

Por fim, a comentadora revelou a dor que ainda sente em relação ao impacto dessas escolhas na sua vida. «Foi muito difícil. Eu, hoje em dia, ainda choro muito por isso, porque era a minha base e eu coloquei muita pressão o ano passado, porque o público queria. Mas eu não tenho de saber sempre o que vou fazer, não tenho de ter uma resposta nem para mim nem para os outros», disse, mostrando a sua vulnerabilidade e a dificuldade em lidar com as expectativas impostas pelo público e pelas novas responsabilidades profissionais.