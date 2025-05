Repetição no visual de Márcia Soares não passou despercebida a ninguém. Veja as fotos

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

Márcia Soares surpreende com look arrojado assinado por uma lenda da moda portuguesa

Arrasou! Márcia Soares volta a mostrar o lado mais sensual e deslumbra com look ousado

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Curto, vermelho e poderoso. Márcia Soares com look arrasador

Márcia Soares voltou a apostar no vermelho e roubou todas as atenções na gala do «Big Brother».

Márcia Soares voltou a ser o centro das atenções na gala do «Big Brother», este domingo, 11 de maio. A comentadora escolheu, mais uma vez, o vermelho como cor de eleição e surpreendeu com um vestido curto e arrojado, desenhado pela estilista Fátima Lopes. O look realçou a silhueta da comentadora, reforçando a imagem de mulher poderosa que Márcia tem vindo a afirmar desde a sua participação no reality show da TVI.

Esta não é a primeira vez que a ex-concorrente aposta nesta cor forte. Já na gala de 6 de abril, Márcia vestiu com um conjunto igualmente vermelho, um fato de saia da mesma criadora, mas num registo mais discreto.

A repetição do tom revela uma aposta segura que conjuga elegância com ousadia e que, a julgar pelas reações nas redes sociais, continua a conquistar o público.

Com cabelo ondulado, cheio de volume, e um colar como acessório que completa o visual, Márcia, mostrou-se sensual e confiante em estúdio. Os elogios não tardaram nas redes sociais: «Linda, perfeita, maravilhosa ❤️», escreveu uma seguidora, enquanto outra afirmou: «Tu não erras nunca ❤️‍🔥 que Mulher». Já um terceiro comentário destacou: «Que mulherão 😍👏🏼 !!!».

Os looks escolhidos por Márcia Soares têm sido muito elogiados pelos fãs e todo os apreciadores de moda, consolidando-a como um verdadeiro ícone de moda e elegância no universo do «Big Brother».

Veja, em cima, a galeria que preparámos para si.