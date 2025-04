«Há coisas boas a acontecer», garantiu Márcia Soares. E deu uma nova pista do que aí vem

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

A comentadora do «Big Brother 2025» deixou no ar uma nova pista sobre projetos que serão revelados em breve.

Márcia Soares começou o dia com um desafio pessoal. A comentadora do «Big Brother 2025», da TVI, esteve no ginásio na manhã desta terça-feira, 29 de abril, e partilhou com os seguidores que não foi fácil encontrar motivação para treinar.

«Treino feito. Hoje, confesso que hoje foi mesmo na força do ódio, mas um ódio. Há dias assim, em que a vontade é pouca, mas fazemos acontecer na mesma», afirmou Márcia num vídeo publicado no Instagram.

Apesar da dificuldade inicial, a comentadora acabou por sentir o esforço recompensado. «Está feito, até soube melhor no fim. Uma pessoa sente-se mesmo orgulhosa. Agora, vou almoçar», acrescentou.

No final do vídeo, Márcia Soares deixou no ar a promessa de novidades: «Temos reuniões, porque há coisas boas a acontecer. Vão ficar a saber de tudo muito brevemente», rematou, despertando a curiosidade dos fãs.

Veja, agora, o vídeo.