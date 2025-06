«A Márcia Soares está a começar a enervar-me»: Comentadora do Big Brother alvo de críticas

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother com vestido ousado e cheio de brilho

A comentadora do Big Brother, Márcia Soares, foi tema de conversa no programa «Dois às 10».

A atuação de Márcia Soares como comentadora nas galas do Big Brother continua a dar que falar. Na última emissão do «Dois às 10», Luísa Castel-Branco não escondeu o seu desagrado com a postura da ex-concorrente, deixando críticas claras ao comportamento que tem adotado no painel de comentadores: “A Márcia está a começar a enervar-me”, afirmou Luísa, referindo-se à forma como Márcia Soares tem defendido Luís, um dos concorrentes em jogo.

Também Cinha Jardim trouxe à conversa um episódio recente, recordando uma chamada de atenção feita por Zé Lopes à própria Márcia, em direto. “Gostei de ouvir o Zé dizer-lhe: ‘Estás tão defensora do Luís como se criticou a Cinha por defender o Miguel Vicente’”, citou.

A comentadora sublinhou ainda o que considera uma contradição no comportamento de alguns comentadores: “As pessoas criticam os outros, mas depois, quando estão no papel deles, caem nesse erro.”

As opiniões divididas sobre a prestação de Márcia Soares no jogo mostram que, mesmo fora da casa, as dinâmicas do Big Brother continuam intensas.