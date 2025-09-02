Após ausência, Márcia Soares regressa à televisão muito diferente e acompanhada

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:10

Depois de meses de transformação, Márcia Soares sentou-se no sofá do “Dois às 10”, acompanhada de Francisco Macau, para partilhar como mudou por fora, mas sobretudo por dentro.

Márcia Soares não está a comentar a edição atual do Big Brother Verão e alguns fãs já tinham saudades de ver a comentadora no ecrã. Tal acontece com o regresso à televisão e ao programa “Dois às 10”, acompanhada de Francisco Macau, para partilhar com o público a mudança profunda que viveu nos últimos três meses.

A ex-concorrente do “Big Brother” abriu o coração recentemente nas redes sociais e começou por escrever: “Hoje, 27 de julho, não sou só uma versão mais saudável e mais forte de mim.”

Uma transformação de dentro para fora

Com o apoio da Team Macau, plataforma liderada por Francisco Macau, Márcia decidiu cuidar de si e apostar numa nova rotina. O impacto foi muito além do esperado: “Ganhei rotinas que me fazem bem, uma nova relação com o meu corpo e mais clareza mental — que para mim era o objetivo inicial.”

A ex-concorrente do Big Brother garante que o foco não esteve apenas na imagem: “Mudei por fora, mas a verdadeira transformação aconteceu por dentro.”

Um recado de motivação

Márcia destacou que aprendeu a cuidar de si e, sobretudo, a acreditar nas suas capacidades. Deixou ainda uma mensagem direta a quem precisa de inspiração: “Se estás à espera de um sinal: é este. Tu também consegues!”

Agora, no sofá do “Dois às 10”, Márcia e Francisco Macau revelaram todos os detalhes deste processo de superação, disciplina e autoconfiança que promete inspirar muitos telespectadores.

Temas: Marcia soares Big Brother Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos

