Descobrimos a pessoa responsável pela perda de peso de Márcia Soares. São menos 7 quilos em 3 meses

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e uma das figuras mais acarinhadas pelo público da TVI, partilhou com os seus seguidores o resultado de três meses de dedicação à sua saúde e bem-estar.

“Hoje, 27 de julho, não sou só uma versão mais saudável e mais forte de mim”, começou por escrever Márcia Soares, numa partilha sincera sobre o processo de mudança que viveu ao longo dos últimos três meses.

A ex-concorrente do Big Brother decidiu cuidar de si com o apoio da Team Macau, a plataforma de Francisco Macau — o responsável pela mudança. O impacto superou todas as expectativas: “Ganhei rotinas que me fazem bem, uma nova relação com o meu corpo e mais clareza mental — que para mim era o objetivo inicial.”

Márcia assumiu que o mais importante não foi a perda de peso — “mudei por fora, mas a verdadeira transformação aconteceu por dentro” — e sublinha que aprendeu a cuidar de si e a acreditar nas suas capacidades.

A influencer deixou ainda um recado direto a quem precisa de motivação: “Se estás à espera de um sinal: é este. Tu também consegues!”