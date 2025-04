Esta é a tendência criada por Márcia Soares que todas querem copiar

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

Com um vestido transparente arrasador, Márcia Soares assinala data especial: «Foi uma grande conquista e estou a rebentar de orgulho!»

Fatal e ousada: Márcia Soares surpreende com mais um visual de gala arrojado... e não é um vestido

É impossível não reparar. Márcia Soares lançou uma tendência que já se espalhou por todo o lado. Quer saber o que é? Descubra o segredo por trás dos acessórios que todas querem ter.

Na gala do «Big Brother» deste domingo, 13 de abril, Márcia Soares voltou a ser o centro das atenções com um vestido branco elegante e sensual, realçado por um decote. A comentadora, já conhecida pelos seus looks elegantes e sensuais, apostou mais uma vez mais nos pormenores simples, e uma vez mais, num colar especial que fez toda a diferença.

O acessório da marca «Peça em Ti», não foi escolhido por acaso. Trata-se de uma peça simbólica e com um significado especial: a cruz com asas em ródio: «O colar da Espiritualidade e da Liberdade – A cruz representa fé (geralmente cristã), e as asas representam liberdade, transcendência ou a presença de anjos. Juntas, podem simbolizar a alma libertando-se, proteção divina ou fé que eleva», descreve a marca na sua página.

Além da beleza do look, o carisma e os comentários de Márcia durante a gala voltaram a conquistar o público. «Márcia está lindíssima, o vestido é maravilhoso ❤️”, «Prima mais uma vez pela elegância», «O caráter da Márcia é o mais bonito que há! Orgulho!», são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.

Mais do que uma escolha de moda, o colar que Márcia usou parece ter sido também uma afirmação pessoal, uma forma subtil, mas poderosa, de expressar a sua essência e convicções numa noite de emoções fortes.

Recorde-se que não é a primeira vez que a comentadora recorre a acessórios desta marca e estilo, consolidando uma tendência que já se tornou parte distintiva da sua imagem nas galas.

Veja, agora, em cima, na galeria, algumas fotografias do look completo de Márcia Soares.