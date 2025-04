Há um significado escondido no vestido de Márcia Soares. E ele envolve uma cara famosa da TVI

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

O vestido de Márcia Soares tem mais história do que imagina. E está ligado a uma cara da TVI... Palpites?

Mais uma gala, mais um look ousado de Márcia Soares. A comentadora do «Big Brother» voltou a deixar todos de queixo caído com o look escolhido para a noite de ontem, provando, mais uma vez, que estilo é algo que não lhe falta.

Desta vez, Márcia brilhou num deslumbrante vestido com várias transparências, da autoria da marca de roupa de Inês Morais. Sim, a mesma Inês que venceu o «Secret Story – Desafio Final». O vestido evidenciava a sensualidade natural de Márcia, realçando as suas curvas e reforçando o seu estatuto de ícone de moda nas galas do reality show.

No entanto, apesar do vestido ter sido uma verdadeira obra de arte, foram os brincos que acabaram por se tornar os protagonistas do look. Em forma de cruz e cravejados de brilhantes, os acessórios captaram todas as atenções e conferiram um toque arrojado e glamoroso ao visual da comentadora.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que Márcia opta por acessórios com esta simbologia. Na gala anterior, a comentadora já havia causado sensação ao usar um colar também em forma de cruz, igualmente brilhante, que foi considerado o «rei da noite».

A preferência é clara: Márcia Soares tem um gosto assumido por acessórios marcantes e cheios de personalidade. E as cruzes com brilho já parecem ser a sua imagem de marca nas galas do Big Brother.

Será que na próxima gala nos surpreende com mais uma peça ousada?

