Look inesperado de Márcia Soares dá que falar… Veja as imagens que estão a incendiar a internet

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Márcia Soares voltou a surpreender com uma escolha de visual ousada e irreverente que não passou despercebida nas redes sociais. As imagens já se tornaram virais e estão a gerar milhares de reações.

Márcia Soares, comentadora do «Big Brother» voltou a elevar a fasquia da elegância e sensualidade na gala do reality show.

Na gala deste domingo, 4 de maio, a comentadora não passou despercebida, exibindo um look que cativou todos os olhares. O destaque da noite foi um body em renda preta transparente, combinando sensualidade e sofisticação de forma arrebatadora. Com o cabelo apanhado num penteado elegante e um delicado fio prateado como único acessório, reforçou a imagem de uma mulher confiante, contemporânea e dona de um estilo inconfundível. Márcia mostrou, uma vez mais, que menos é mais e que sabe como deixar uma marca.

Nas redes sociais, os elogios não se fizeram esperar. As fotografias partilhadas no Instagram rapidamente se encheram de comentários positivos e até bem-humorados. Susana Dias Ramos, também comentadora do reality show, não resistiu a brincar com a sensualidade do look: «Senhor… perdoa os pensamentos maldosos que as pessoas tiveram a ver estas fotos! É ela Senhor, esta diaba que taca fogo na rede sem respeito nenhum! Perdoa Senhor 🔥 perdoa!». E não foi a única a deixar-se levar pelo impacto visual de Márcia: «MEU DEUS DO CÉU MÁRCIA SOARES, QUE LINDAAAAAA 😍❤️‍» e «Márcia… estás INCRÍVEL! Não é novidade, eu sei, mas não há mais palavras! 👏🔥❤️», foram apenas alguns dos muitos comentários deixados pelos seguidores.

Com uma presença cada vez mais forte, tanto como comentadora como referência de estilo, Márcia Soares confirma-se como um dos nomes que mais dá que falar, dentro e fora da casa.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes deste look que está a incendiar as redes sociais.