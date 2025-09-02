Márcia Soares quebra silêncio e fala da ligação a Luís Gonçalves: «Quis conhecer a família e os amigos»

Novas fotografias de Márcia Soares fazem subir a temperatura: «Uma sereia deu à costa brasileira»

Márcia Soares soma elogios com look que já foi usado por Rita Pereira

Bolo especial, look elegante e convidados de luxo: Marcia Soares celebra 32 anos com festa de arromba

Márcia Soares esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, desta terça-feira, 2 de setembro, onde reagiu, em direto, aos rumores que a ligam a Luís Gonçalves, vencedor do “Big Brother 2025”

Márcia Soares marcou presença no programa “Dois às 10”, da TVI, desta terça-feira, 2 de setembro, onde foi confrontada com as especulações em torno da sua ligação ao vencedor do “Big Brother 2025”, Luís Gonçalves.

Durante a conversa, Cláudio Ramos não hesitou em lançar a questão: “Ele arrasta a asa para ti?”. A comentadora respondeu com humor e firmeza: “Ele disse que eu era uma mulher interessante e não sou?.”

O apresentador insistiu: “E não arrastas a asa a ele?”. Márcia Soares foi clara: “Não.”

Ainda assim, a comentadora fez questão de esclarecer a relação que mantém com o ex-concorrente: “Eu adorei o Luís, adorei a participação do Luís, é uma pessoa que eu gosto muito. Ele convidou-me na altura, quando saiu, para ir à festa de agradecimento da família e dos amigos. Ao início nem era para ir, para não dar azo.”

Márcia explicou ainda como acabou por ceder: “Só que eu disse: ‘Não, vais, eu gosto de ti’. Ele também me queria agradecer, quis conhecer a família e os amigos. E depois retribuí com o convite [para o meu aniversário].”

Com estas declarações, Márcia Soares afastou os rumores, deixando claro que entre os dois existe apenas amizade e admiração.