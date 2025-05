Poucos se lembram, mas este look de Márcia Soares já foi visto em uma famosa! Descubra quem

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Na noite do passado domingo, 4 de abril, Márcia Soares voltou a brilhar na gala do «Big Brother». A comentadora escolheu um look sofisticado e ousado que conquistou os olhares dos presentes e dos telespectadores. A escolha não passou despercebida, principalmente porque o visual já havia sido utilizado por outra grande estrela da TVI: Rita Pereira.

O coordenado escolhido por Márcia é da marca Atelier Fusion e é composto por um elegante blazer e calças com padrão floral em tons sóbrios, que conferem uma sofisticação única à peça. Para completar o look, a comentadora optou por um body rendado e transparente, que trouxe um toque sensual e arrojado à sua produção. A combinação perfeita entre elegância e ousadia fez com que Márcia se destacasse ainda mais na noite.

O curioso e algo que chamou a atenção do público foi o facto de Rita Pereira ter usado o mesmo conjunto alguns meses antes, durante uma visita ao programa «Dois às 10». Na altura, a atriz também recebeu muitos elogios pela sua escolha de vestuário, que transmitia uma imagem poderosa e cheia de estilo. Agora, Márcia Soares trouxe uma nova vida ao visual, mostrando como uma mesma peça pode ser interpretada de formas diferentes, mas igualmente impactantes.

As comparações entre as duas famosas, que partilharam o mesmo look, são inevitáveis. Enquanto Rita Pereira brilhou no seu estilo deslumbrante, Márcia Soares soube adicionar a sua própria identidade ao conjunto, revelando o quanto o mesmo coordenado pode ser reinventado e adaptado ao estilo único de cada mulher.

A escolha de Márcia Soares foi, sem dúvida, um dos momentos de destaque na gala do «Big Brother», mostrando mais uma vez que ela é uma referência de estilo e bom gosto. Para quem se lembra do visual de Rita Pereira, é fascinante ver como duas personalidades diferentes conseguem usar a mesma peça de forma tão cativante e com tanta personalidade.

Veja, em cima, na galeria, como as duas figuras da TVI deslumbraram com o conjunto da marca Atelier Fusion.