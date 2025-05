Será este o amuleto de Márcia Soares? Acessório de Márcia Soares volta a destacar-se no look

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

Arrasou! Márcia Soares volta a mostrar o lado mais sensual e deslumbra com look ousado

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Márcia Soares voltou a dar nas vistas com o seu estilo irrepreensível — e há um acessório em particular que continua a chamar a atenção. Estará na moda... ou terá um significado mais especial?

Márcia Soares, comentadora do «Big Brother» voltou a elevar a fasquia da elegância e sensualidade na gala do reality show.

Na gala deste domingo, 4 de maio, a comentadora não passou despercebida, exibindo um look que cativou todos os olhares. O destaque da noite foi um body em renda preta transparente, combinando sensualidade e sofisticação de forma arrebatadora. Com o cabelo apanhado num penteado elegante e um delicado fio prateado como único acessório, reforçou a imagem de uma mulher confiante, contemporânea e dona de um estilo inconfundível. Márcia mostrou, uma vez mais, que menos é mais e que sabe como deixar uma marca. Importa lembrar que esta não é a primeira — nem a segunda — vez que a comentadora surge com um fio em forma de cruz. Os acessórios, que frequentemente se destacam nos seus looks, têm recebido inúmeros elogios. Já há quem repare na escolha consistente e simbólica de Márcia Soares, que não se limita aos colares: também os brincos com cruz já fizeram parte das suas aparições. Estará este acessório a funcionar como um verdadeiro amuleto?

Já nas redes sociais, os elogios não se fizeram esperar. As fotografias partilhadas no Instagram rapidamente se encheram de comentários positivos e até bem-humorados. Susana Dias Ramos, também comentadora do reality show, não resistiu a brincar com a sensualidade do look: «Senhor… perdoa os pensamentos maldosos que as pessoas tiveram a ver estas fotos! É ela Senhor, esta diaba que taca fogo na rede sem respeito nenhum! Perdoa Senhor 🔥 perdoa!». E não foi a única a deixar-se levar pelo impacto visual de Márcia: «MEU DEUS DO CÉU MÁRCIA SOARES, QUE LINDAAAAAA 😍❤️‍» e «Márcia… estás INCRÍVEL! Não é novidade, eu sei, mas não há mais palavras! 👏🔥❤️», foram apenas alguns dos muitos comentários deixados pelos seguidores.

Com uma presença cada vez mais forte, tanto como comentadora como referência de estilo, Márcia Soares confirma-se como um dos nomes que mais dá que falar, dentro e fora da casa.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes deste look que está a incendiar as redes sociais.