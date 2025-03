Será este o vestido mais falado da internet? O look de Márcia Soares que fez subir a temperatura

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares está de volta às galas do «Big Brother 2025» e causou sensação logo na sua primeira aparição. A comentadora apareceu com um vestido ousado, repleto de transparências e um decote profundo, chamando a atenção de todos no estúdio. O visual audacioso gerou muitos comentários nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais discutidos da noite.

Ao lado de Márcia, Gonçalo Quinaz também tem lugar garantido nas galas do «Big Brother 2025». Juntos, Márcia e Gonçalo prometem animar as noites de domingo com debates acesos e análises aprofundadas sobre o que acontece na casa mais vigiada do país.

