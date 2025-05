Surpreendeu com o look. Mas foi esta frase de Marcia Soares que deu que falar: «Vejo-te, mas não te carrego»

Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Marcia Soares voltou a marcar presença na gala do «Big Brother 2025» com uma escolha de look que surpreendeu até os mais atentos. Mas foi mais do que um fato elegante ou um batom vermelho vibrante. Foi uma atitude. Uma presença. Uma mensagem.

Marcia Soares escolheu um fato preto às riscas para usar na última gala do «Big Brother 2025». Um visual que contrastou com o estilo habitual da ex-concorrente, mas que reforçou aquilo que ela tem vindo a mostrar: autenticidade e evolução.

Nas redes sociais, Márcia não ficou por aí. Publicou uma reflexão que gerou de imediato reações emocionadas por parte dos fãs: «Caminhar leve na vida é um acto de resistência, uma forma de dizer ao peso do mundo: “Eu vejo-te, mas não te carrego».

A frase, carregada de significado, ressoou junto dos seguidores que têm acompanhado de perto o percurso da comunicadora. E não tardaram a surgir comentários cheios de admiração e apoio: «A tua essência que nunca mudou, os teus valores, a tua verdade defendendo sempre aquilo em que acreditas, deixa-me todos os dias com um orgulho enorme ❤️ És linda ❤️❤️». «Que uma maré nunca defina a tua opinião! Que a tua voz seja sempre reflexo da verdade em que acreditas, só assim faz sentido. Quem com verdade comunica, com verdade é ouvida ❤️🔥» e «Continua a marcar a diferença. Continua a comunicar com verdade. Isso faz toda a diferença em televisão. Tenho muito orgulho em ti, e no percurso que estás a construir. 👏🤍✨💎» pode também ler-se.

Marcia Soares tem demonstrado que não é apenas mais uma figura pública. Tem conquistado o seu espaço com voz firme, coerência e uma entrega emocional que vai muito além das luzes dos estúdios. E esse impacto sente-se. Dentro e fora da televisão.

