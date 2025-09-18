Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

  • Dois às 10
  • Há 2h e 41min

O nome «wvrciv» que Márcia Soares usa no Instagram tem intrigado muitos seguidores, mas a explicação é simples e criativa — e nós contamos-lhe tudo.

No universo digital, cada detalhe desperta curiosidade — e foi exatamente isso que aconteceu com o nome de utilizador de Márcia Soares no Instagram: «wvrciv».

A escolha inusitada deu sempre que falar entre os seguidores da comentadora e ex-concorrente de reality shows da TVI, que frequentemente se questionam sobre o significado por trás da sequência de letras.

A explicação, afinal, é simples e criativa. O “w” corresponde ao “M” ao contrário, enquanto o “v” representa o “A” invertido. Juntando as restantes letras, temos: MÁRCIA.

Uma forma original e enigmática de escrever o seu próprio nome. E você, já tinha reparado neste detalhe?

