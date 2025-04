Visual de Márcia que causou alvoroço sofreu alteração... Descubra o que aconteceu nos bastidores da gala

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares esteve presente no programa «Dois às 10», da TVI, nesta quinta-feira, 3 de abril, para uma conversa franca com Cristina Ferreira. Durante a entrevista, abordou as críticas que recebeu pelo vestido transparente que usou na gala do «Big Brother 2025», o seu regresso como comentadora das galas e ainda os rumores de um alegado romance com João Ricardo.

Logo no início da conversa, Márcia admitiu que já esperava os comentários sobre o vestido escolhido para a gala e explicou ainda: «Em pé era uma coisa, que é um vestido de desfile, mas depois sentadinha, não vou ser hipócrita, é verdade que as minhas maminhas ocupavam muito espaço no pequeno ecrã», afirmou.

A apresentadora brincou, dizendo o peito estava muito brilhante. A comentadora respondeu que perceberam o exagero na televisão e, durante o intervalo, removeram o excesso de creme com brilhos: «Tirámos um bocadinho para não parecer tanto».

Cristina Ferreira, curiosa, questionou se os comentários a incomodavam. Em resposta, Márcia desvalorizou a situação e brincou com o assunto. «Eu brinco com a situação, porque realmente elas estavam grandinhas no vestido».

A comentadora também partilhou a sua perceção sobre o look escolhido, revelando que já tinha usado aquele modelo há quatro anos. Explicou que o efeito push-up não era habitual, apesar de as peças serem suas, pois as comprou. Admitiu que já antecipava os comentários quando viu a primeira fotografia a circular, percebendo que o foco estaria no seu decote, embora essa não tivesse sido a intenção. Acrescentou ainda que, em pé, o visual parecia diferente, mas na televisão o efeito foi outro. Por fim, concluiu que, daqui em diante, irá analisar melhor os vestidos enquanto estiver sentada.

Diante da onda de comentários sobre o seu peito, Márcia afirmou sentir-se confiante e confortável com o seu corpo. Reconheceu que, se estivesse em casa a assistir, provavelmente também comentaria a situação. No entanto, esclareceu que não se incomoda com as observações em tom leve, mas rejeita críticas ofensivas ou comentários depreciativos sobre a sua aparência, pois considera que esse tipo de atitude não é aceitável.

A comentadora reforçou ainda a sua liberdade para se vestir como bem entender: «Uma coisa é comentarem as maminhas. Até podem achar o decote exagerado. E está tudo bem. Mas eu sou uma mulher livre. Se eu quiser usar um decote uso e vou sempre usar mesmo que incomode os mais sensíveis».