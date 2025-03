Parece que a cidade carioca encantou Márcia Soares...

Márcia Soares no Rio? "Ainda Não Passaram 24h Que Estou Aqui e Já Me Estou a Sentir Demasiado em Casa"

A ex-concorrente do Big Brother 2023, Márcia Soares, está a desfrutar de umas férias no Brasil e não esconde a sua felicidade. A comentadora tem partilhado momentos encantadores da sua viagem ao Rio de Janeiro, cidade que já lhe está a conquistar o coração. Num post recente no Instagram, Márcia escreveu: "Ainda não passaram 24h que estou aqui no Rio e já me estou a sentir demasiado em casa." A reação dos seguidores não demorou, com muitos a comentarem com bom humor: "Calma aí brasa 🔥🔥🤭", ou até mesmo "O Rio acabou de ficar mais quente, dia gostosa 🔥🥵".

Nas imagens e vídeos partilhados nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother surge radiante, aproveitando ao máximo a beleza natural e a energia vibrante da cidade. Entre banhos de sol nas praias e passeios pelas ruas cariocas, Márcia Soares está a viver momentos de pura descontração, sempre acompanhada pela amiga Maria Marques.

Os seguidores continuam a apoiar e a deixar mensagens de carinho, como "Aproveita, diverte-te e descansa 🤍", "Aproveita ao máximo, love you girl ❤️", e "Aproveita muito, estás uma beleza 🌞🇧🇷❤️". Muitos elogiam a sua postura descontraída e as fotos bem-humoradas.

João Ricardo Reage a Rumores de Romance com Márcia Soares

A relação entre Márcia Soares e João Ricardo tem gerado bastante especulação. Recentemente, o ex-concorrente do Big Brother 2023 foi confrontado sobre os rumores de um possível romance com Márcia durante a sua presença no programa «Dois às 10».

Em direto, Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade e perguntou a João Ricardo: "O que estavas a fazer no pescoço da Márcia?". Com o seu habitual bom humor, João Ricardo respondeu: "Estava a olhar para o telemóvel da Márcia." No entanto, Cristina insistiu: "Então por que se fala tanto de um romance secreto?"

João Ricardo não deixou de garantir que a relação entre ele e Márcia é estritamente de amizade, mas não poupou elogios à ex-concorrente do Big Brother: "Somos bons amigos. Vou dar um exclusivo: a Márcia tem uma personalidade incrível. É um mulherão."

Para reforçar o seu ponto, João Ricardo acrescentou: "Eu mimo muito os meus amigos." Entre risos, Cristina Ferreira concluiu a conversa com um desejo divertido: "Que sejam muito felizes!"

Márcia Soares esclarece rumores

Além dos momentos de lazer, Márcia também se viu envolvida em rumores sobre um possível romance com João Ricardo. Recentemente, surgiram especulações de que os dois estariam juntos, o que levou Márcia a reagir nas suas redes sociais. Em um vídeo, a comentadora esclareceu os rumores com naturalidade, garantindo aos seus seguidores que estava tranquila e que nada tinha a ver com o que estava a ser especulado.

A viagem de Márcia Soares ao Rio de Janeiro continua a encantar os seus seguidores, que acompanham cada passo da sua estadia no Brasil. Para quem a segue, é claro que ela está a aproveitar ao máximo tudo o que esta viagem tem para oferecer.