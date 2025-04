Portugal rendeu-se ao colar de Márcia Soares. E nós descobrimos onde o pode comprar

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

O colar que Márcia Soares usou na última gala do «Big Brother» não passou despercebido. Nós fizemos o trabalho de casa e já sabemos onde o encontrar.

Na gala do «Big Brother» de 6 de abril, Márcia Soares brilhou com um visual elegante, um conjunto blusa e saia vermelhas, assinados por Fátima Lopes. Os looks da comentadora do reality show têm sido muito elogiados, mas houve um detalhe que captou todas as atenções na gala do último domingo, o colar com uma cruz brilhante da marca Peça em Ti.

O acessório destacou-se de imediato e rapidamente despertou a curiosidade dos fãs, que encheram as redes sociais com elogios: «WOWWW LINDA PODEROSA 😍👑👸», escreveu uma seguidora. Outra acrescentou: «Lindíssima a nossa rainha da TVI Márcia ❤️», enquanto outra terceira reforçou: «Linda! É uma grande mulher, com apresentação e postura a todos os níveis 🔥❤️❤️🔥».

A boa notícia? Encontrámos uma versão parecida por menos de 2€. Sim, leu bem. Uma cruz com brilhantes e muito semelhante está disponível na Shein por apenas 1,75 euros.

