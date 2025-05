Quase dois anos depois, isto é o que ainda ninguém sabe sobre Marcia Soares

A mais elegante! Márcia Soares encanta com um look todo em rosa

Quase dois anos depois de ter conquistado o público com a sua presença marcante, surge uma revelação sobre Marcia Soares.

Já lá vão quase dois anos desde que Marcia Soares se tornou conhecida do grande público, aquando da sua entrada no «Big Brother». Desde então, tornou-se uma figura mediática e presença assídua nas redes sociais e na comunicação social. No entanto, há um detalhe curioso – e frequentemente ignorado – sobre a ex-concorrente que continua a ser desconhecido por muitos: «Marcia» não leva acento.

É verdade. Apesar de ser amplamente escrito e divulgado como «Márcia», com acento no primeiro «a», o nome da jovem é, na verdade, Marcia, sem qualquer acento gráfico.

A explicação está na sua origem: Marcia Soares nasceu no Luxemburgo, onde foi registada civilmente. Sendo o Luxemburgo um país estrangeiro com um sistema linguístico e de registo diferente do português, o seu nome foi oficializado sem o típico acento agudo que encontramos na versão portuguesa do nome. Mais tarde, pouco tempo antes de entrar no «Big Brother», Marcia mudou-se para Portugal – o que fez com que muitos assumissem que o nome seguisse as convenções portuguesas. Não é o caso.

Este é um detalhe aparentemente simples, mas que continua a escapar até aos meios de comunicação social, que insistem em escrever o nome da comentadora com acento – seja por hábito, correção automática ou puro desconhecimento. No entanto, o nome legal e oficial da ex-concorrente é Marcia, sem acento – como está nos seus documentos e registos oficiais.

Apesar de Marcia já ter mencionado este pormenor em algumas ocasiões, a confusão permanece.

Desta não estava à espera, pois não? Se é fã de Marcia Soares, achava que já sabia tudo sobre ela, mas provavelmente ainda não sabia isto, verdade?

Veja, acima, na galeria, os mais recentes looks de Marcia — sem acento, mas com muito estilo — nas galas do «Big Brother».