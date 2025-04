Tudo sobre o vestido icónico de Márcia Soares no «Big Brother»

Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?

A ex-concorrente do «Big Brother» e agora comentadora das galas, Márcia Soares, fez história mais uma vez com um visual deslumbrante e um momento marcante na sua carreira televisiva. Aos 31 anos, a carismática figura do reality show partilhou a sua emoção no Instagram, revelando que este regresso tem um sabor especial para ela: «Ontem foi um dia muito especial para mim! Depois de um ano voltei como comentadora das galas do Big Brother 25. Confesso que este ano teve um sabor especial, para mim foi uma grande conquista e estou a rebentar de orgulho! Além disso, tenho o privilégio de partilhar aquele palco com três pessoas que admiro muito e tenho a certeza que vai ser uma viagem incrível 🤍».

Mas não foi apenas o regresso de Márcia Soares que encantou os fãs. O seu vestido icônico também se tornou um dos grandes destaques da noite. Assinado pela conceituada estilista portuguesa Fátima Lopes, de 60 anos, o vestido foi elogiado pela sua sofisticação e atenção aos detalhes. Márcia não poupou elogios à criadora: «Quero também agradecer à talentosa @fatimalopes.official por me ter vestido. O seu olhar atento ao detalhe e a sua paixão pela moda tornam cada peça única. Muito obrigado por esta experiência inesquecível!».

O visual de Márcia Soares rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite, com fãs e seguidores a elogiar não só a sua elegância, mas também o brilho e felicidade estampados no seu rosto. Entre os muitos comentários, destacou-se um seguidor que escreveu: «Que arraso! Mulheres fortes incomodam muito! Parabéns pelo teu maravilhoso (e muito merecido) sucesso». Outro fã acrescentou: «Maravilhosa, sensual e feminina. Viva a Márcia 🤍». O regresso como comentadora das galas do «Big Brother» marca mais um capítulo de sucesso na sua trajetória, provando que a sua influência e presença continuam a conquistar o público português.

Com uma carreira ascendente e um estilo impecável, Márcia Soares reafirma-se como uma das figuras mais icónicas do «Big Brother», tanto pela sua personalidade forte como pelo seu impacto no mundo da moda. Resta agora aguardar para ver quais serão os próximos looks e momentos memoráveis que trará ao programa.