Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Cristina Ferreira surpreendeu Márcia Soares durante a emissão desta quinta-feira, 19 de junho, do programa Dois às 10.

A apresentadora surgiu em direto com um acessório muito especial: um colar da marca criada pela comentadora de Secret Story - Desafio Final. O gesto não passou despercebido a Márcia Soares, que rapidamente recorreu às redes sociais para partilhar a sua felicidade com os seguidores.

A comentadora revelou depois o motivo da sua alegria ao ver Cristina Ferreira usar uma peça da sua coleção. “Confesso que fiquei muito feliz quando vi que a Cristina estava a usar um colar da Marcia The Collection”, destacou.

Márcia Soares aproveitou ainda para esclarecer que o acessório escolhido pela Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já não se encontra disponível para compra. “Já não está disponível, porque é de uma coleção antiga”, explicou.

Apesar disso, a comentadora aproveitou o momento para mostrar aos seguidores algumas novidades da sua marca, revelando que tem novas peças disponíveis e outras prestes a chegar.