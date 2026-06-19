Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:32

Cristina Ferreira surpreendeu Márcia Soares durante a emissão desta quinta-feira, 19 de junho, do programa Dois às 10.

A apresentadora surgiu em direto com um acessório muito especial: um colar da marca criada pela comentadora de Secret Story - Desafio Final. O gesto não passou despercebido a Márcia Soares, que rapidamente recorreu às redes sociais para partilhar a sua felicidade com os seguidores.

A comentadora revelou depois o motivo da sua alegria ao ver Cristina Ferreira usar uma peça da sua coleção. “Confesso que fiquei muito feliz quando vi que a Cristina estava a usar um colar da Marcia The Collection”, destacou.

Márcia Soares aproveitou ainda para esclarecer que o acessório escolhido pela Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já não se encontra disponível para compra. “Já não está disponível, porque é de uma coleção antiga”, explicou.

Apesar disso, a comentadora aproveitou o momento para mostrar aos seguidores algumas novidades da sua marca, revelando que tem novas peças disponíveis e outras prestes a chegar.

 

Temas: Marcia Soares Cristina Ferreira Dois às 10 Big Brother
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Com o instrutor Joaquim presente, Soraia Sousa vive dia inesquecível: «Tornaram-se família»

Hoje às 08:54

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ontem às 15:57

O segredo que Dylan Fonte conseguiu guardar de Inês Gama: «Um mês a esconder»

Ontem às 09:32

Secret Story. Liliana faz revelação surpreendente sobre possível reencontro com o ex-noivo Zé

17 jun, 16:07

Após separar-se de Afonso Leitão, Catarina Miranda «abre os cordões à bolsa» e volta a sorrir: «Mereces isso e muito mais»

17 jun, 13:58

Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

17 jun, 09:47

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

16 jun, 16:35
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»

Hoje às 12:04

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Ontem às 11:54

Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»

Hoje às 10:03

Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança

Hoje às 12:49

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fotos

Transtornado, pai de menina assassinada pela madrasta não esconde as lágrimas: «Só pedia justiça»

Hoje às 15:52

É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

Hoje às 14:47

Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Hoje às 14:09

Irmão de Joana agrediu o sobrinho de 19 meses. Menino está em estado vegetativo há 11 anos: «Já não diz mais mãe»

Hoje às 13:43