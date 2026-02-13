A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois anos depois do reality show que os uniu e separou, Márcia Soares e Francisco Monteiro voltaram a sentar-se juntos em televisão. No Dois às 10, falaram da amizade que construíram entretanto e garantiram que, hoje, estão “lado a lado”.
Dois anos depois do Big Brother 2023, Marcia Soares e Francisco Monteiro voltaram a sentar-se juntos em televisão. “É a primeira vez que estamos juntos em televisão em dois anos”, sublinhou Márcia, visivelmente nervosa. Cristina Ferreira lançou a pergunta: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” e a resposta de ambos não foi clara: “Eu continuo sem perceber”.
Apesar do passado turbulento, hoje a ligação é diferente. “Vou sempre gostar do Francisco. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas o mais bonito é que depois de dois anos construímos esta amizade porque temos muita coisa em comum”, partilhou Márcia.
Francisco mostrou também uma postura conciliadora: “Eu acho que teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”.
O momento mais "tenso" da conversa surgiu quando Cláudio Ramos foi direto ao assunto: “Alguma vez te apaixonaste pela Marcia?” Depois da resposta de Francisco que confirmou, Marcia atirou: “Custa-me muito acreditar nisso”. Francisco reagiu com ironia: “Ela só acredita no que quer acreditar”. Cristina Ferreira acrescentou: “Eu acho que ela tem medo de acreditar nisso porque dá uma esperança”.
Mas Marcia garantiu que hoje já não sente esse receio. “Não, já não me assusta. Eu hoje em dia sinto que estamos lado a lado”, afirmou.
Agora, garantem que tudo está sarado e até revelaram que trocaram conselhos amorosos. Veja, ainda, a conversa completa: